Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Megdöbbentő ajánlatot tett Putyin az Egyesült Államoknak

gyorsforgalmi út

Vadonatúj gyorsforgalmi utat adnak át szombaton

22 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Átadták az S7-es gyorsforgalmi út új szakaszát Ausztriában. Az S7-es gyorsforgalmi út közvetlen kapcsolatot teremt Körmend és Szentgotthárd térségéből az osztrák A2-es autópályához.
Link másolása
Vágólapra másolva!
gyorsforgalmi útközlekedésAusztria

Pénteken ünnepélyes keretek között hivatalosan is átadták az S7-es gyorsforgalmi utat Heiligenkreuz mellett. A több száz érdeklődőt vonzó eseményen osztrák tisztségviselők hangsúlyozták, hogy a beruházás régóta várt fejlesztés, amelynek megvalósítása évek óta napirenden volt - számol be a VAOL.

S7-es
Ünnepélyesen átadták az S7-es gyorsforgalmi utat Ausztriában
Fotó: Gombos Kálmán / VEOL

S7-es gyorsforgalmi út: közvetlen kapcsolat az A2-essel

Az új, közel 28 kilométer hosszú szakasz Burgenland és Steiermark tartományokat köti össze, egészen az A2-es autópálya rudersdorfi csomópontjáig. A kivitelezés során környezetvédelmi szempontokat is figyelembe vettek, és Burgenlandban elsőként alagutat is építettek a projekt részeként.

A fejlesztés a magyar közlekedőknek is előnyt jelent: szombattól Körmendtől és Szentgotthárdtól gyorsforgalmi úton lehet elérni az osztrák A2-es autópályát. Az S7-es, hasonlóan az M80-ashoz, kétszer egy sávos, szintbeli kereszteződések nélkül.

További képeket a VEOL oldalán talál.

Korábban arról számoltunk be, hogy súlyos baleset történt az M7-esen. Bővebb információk az Origo oldalán olvashatók.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!