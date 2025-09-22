Vadonatúj gyorsforgalmi utat adnak át szombaton

Pénteken ünnepélyes keretek között hivatalosan is átadták az S7-es gyorsforgalmi utat Heiligenkreuz mellett. A több száz érdeklődőt vonzó eseményen osztrák tisztségviselők hangsúlyozták, hogy a beruházás régóta várt fejlesztés, amelynek megvalósítása évek óta napirenden volt - számol be a VAOL.

Ünnepélyesen átadták az S7-es gyorsforgalmi utat Ausztriában

Fotó: Gombos Kálmán / VEOL

S7-es gyorsforgalmi út: közvetlen kapcsolat az A2-essel

Az új, közel 28 kilométer hosszú szakasz Burgenland és Steiermark tartományokat köti össze, egészen az A2-es autópálya rudersdorfi csomópontjáig. A kivitelezés során környezetvédelmi szempontokat is figyelembe vettek, és Burgenlandban elsőként alagutat is építettek a projekt részeként.

A fejlesztés a magyar közlekedőknek is előnyt jelent: szombattól Körmendtől és Szentgotthárdtól gyorsforgalmi úton lehet elérni az osztrák A2-es autópályát. Az S7-es, hasonlóan az M80-ashoz, kétszer egy sávos, szintbeli kereszteződések nélkül.

