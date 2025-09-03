Sokkoló képeken mutogatja bombatestét a szőke bombázó – mutatjuk!

Az egyik legendás amerikai magazinnak adott interjút Sabrina Carpenter, aki őszintén beszélt arról, hogyan látja saját művészetét és szexualitását, különösen új zenei anyagának tükrében.

Sabrina Carpenter merész és játékos oldalát is megmutatta az amerikai magazinnak

Fotó: www.instagram.com/sabrinacarpenter/

Például elárulta, szereti, hogy a rajongói élvezik a szexuális tartalmait.

Persze tudja, hogy ez egy összetett téma, és nem naiv ezzel kapcsolatban – írja a Daily Star.

„Mindig is azt éreztem: ’Miért tabu ez?’ Ez valami, amit a nők nagyon is valós módon élnek meg – az önmagukkal való komfortérzet kialakulása és az identitásuk elfogadása” – nyilatkozta az énekesnő. Új projektje, a Man’s Best Friend című zenei anyag is személyes élményeiből táplálkozik. Állítja, inspirációból írt, nem nyomás alatt.

„Akkor készítettem a dalokat, amikor úgy éreztem, muszáj megszólalni. Ha egy dal fontosnak érződik, akkor azt a világnak is hallania kell” – véli a művésznő.

Kopasz lett Sabrina Carpenter

Sabrinával exkluzív fotósorozatot is készített az Interview Magazine, ahol merész és játékos oldalát is megmutatta – de ezúttal egy teljesen új arcát is láthattuk. A képek között szerepel egy különleges beállítás is, amelyen Sabrina átlátszó, szexi ruhában, szőke hajkoronája nélkül, kopaszon, térdelve pózol, miközben a háttérben több szőke paróka is látható. A sorozat része néhány kacér kép is, amelyeken áttetsző fehérneműben látható, körülötte pedig egy egész szekrény magas sarkú cipő sorakozik.