Sokkoló képeken mutogatja bombatestét a szőke bombázó – mutatjuk!

Az egyik legendás amerikai magazinnak adott interjút Sabrina Carpenter, aki őszintén beszélt arról, hogyan látja saját művészetét és szexualitását, különösen új zenei anyagának tükrében.
Például elárulta, szereti, hogy a rajongói élvezik a szexuális tartalmait.
Persze tudja, hogy ez egy összetett téma, és nem naiv ezzel kapcsolatban – írja a Daily Star.
„Mindig is azt éreztem: ’Miért tabu ez?’ Ez valami, amit a nők nagyon is valós módon élnek meg – az önmagukkal való komfortérzet kialakulása és az identitásuk elfogadása” – nyilatkozta az énekesnő. Új projektje, a Man’s Best Friend című zenei anyag is személyes élményeiből táplálkozik. Állítja, inspirációból írt, nem nyomás alatt.
„Akkor készítettem a dalokat, amikor úgy éreztem, muszáj megszólalni. Ha egy dal fontosnak érződik, akkor azt a világnak is hallania kell” – véli a művésznő.
Sabrinával exkluzív fotósorozatot is készített az Interview Magazine, ahol merész és játékos oldalát is megmutatta – de ezúttal egy teljesen új arcát is láthattuk. A képek között szerepel egy különleges beállítás is, amelyen Sabrina átlátszó, szexi ruhában, szőke hajkoronája nélkül, kopaszon, térdelve pózol, miközben a háttérben több szőke paróka is látható. A sorozat része néhány kacér kép is, amelyeken áttetsző fehérneműben látható, körülötte pedig egy egész szekrény magas sarkú cipő sorakozik.