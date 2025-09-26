Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Megszólalt Putyin, amit mondott, az mindenkit meglepett

onlyfans

A Borat sztárjának új nője egy szexi OnlyFans-modell

33 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Hollywoodban mindenki a fejét fogja: a Borat 53 éves sztárja alighogy kimászott a 120 milliós válásból, máris egy 27 éves OnlyFans-modell, Hannah Palmer oldalán csillog – vagy inkább villog. Sacha Baron Cohen először Taika Waititi ibizai szülinapján mutatkozott a bombázóval. „High five!” – üvöltené Borat, ha látná, hogy gazdája mit zsákmányolt magának.
Link másolása
Vágólapra másolva!
onlyfanssztárHannah PalmerSacha Baron Cohen

A szöszi Hannah nem aprózza el: több mint 2 millió Insta-követő, bikinis fotók Hawaii-tól St. Tropez-ig, és egy OnlyFans-fiók, amivel állítólag 4 millió fontot (1,8 milliárd forintot) kaszált az első évben. Mintha Sacha Baron Cohen egyenesen Borat „kazahsztáni szexbutikjából” választotta volna új párját – és láthatóan nagyon élvezi új társaságát – írja a Daily Mail.

TORONTO - SEPTEMBER 07: Actor Sacha Baron Cohen arrives at the Toronto International Film Festival premiere screening of "Borat: Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan" held at Ryerson Theatre on September 7, 2006 in Toronto, Canada. (Photo by Evan Agostini/Getty Images) *** Local Caption *** Sacha Baron Cohen (Photo by Evan Agostini / Getty Images North America / Getty Images via AFP)
Sacha Baron Cohen új párja a 27 éves OnlyFans-modell Hannah Palmer – Borat mankinije ehhez képest semmi.
Fotó: EVAN AGOSTINI / Getty Images North America

Válás, botrány, izompózerkedés – és most egy OnlyFans-királynő Sacha Baron Cohen életében

Isla Fisherrel 14 év után dobta be a törölközőt: három gyerek, 20 év kapcsolat, egy „teniszmeccses” búcsúposzt az Instán, és jött a 120 milliós válóper. Alig telt el pár hónap, és Sacha már a vadásztérképet bújta – de nem kazah falusi vásáron, hanem a luxusvilágban.

A komikus azóta gyúróterembe menekült, most pedig a test mellé jött a trófea: egy 27 éves modell, akinek miniruhája rövidebb, mint Borat legendás mankinije.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!