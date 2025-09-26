A Borat sztárjának új nője egy szexi OnlyFans-modell

A szöszi Hannah nem aprózza el: több mint 2 millió Insta-követő, bikinis fotók Hawaii-tól St. Tropez-ig, és egy OnlyFans-fiók, amivel állítólag 4 millió fontot (1,8 milliárd forintot) kaszált az első évben. Mintha Sacha Baron Cohen egyenesen Borat „kazahsztáni szexbutikjából” választotta volna új párját – és láthatóan nagyon élvezi új társaságát – írja a Daily Mail.

Sacha Baron Cohen új párja a 27 éves OnlyFans-modell Hannah Palmer – Borat mankinije ehhez képest semmi.

Fotó: EVAN AGOSTINI / Getty Images North America

Válás, botrány, izompózerkedés – és most egy OnlyFans-királynő Sacha Baron Cohen életében

Isla Fisherrel 14 év után dobta be a törölközőt: három gyerek, 20 év kapcsolat, egy „teniszmeccses” búcsúposzt az Instán, és jött a 120 milliós válóper. Alig telt el pár hónap, és Sacha már a vadásztérképet bújta – de nem kazah falusi vásáron, hanem a luxusvilágban.

Sacha Baron Cohen, 53, is pictured with OnlyFans model Hannah Palmer, 27, for the first time as they cosy up at Taika Waititi's 50th birthday after his divorce from Isla Fisher, 49 https://t.co/cZYcCM0QDt — Daily Mail (@DailyMail) September 26, 2025

A komikus azóta gyúróterembe menekült, most pedig a test mellé jött a trófea: egy 27 éves modell, akinek miniruhája rövidebb, mint Borat legendás mankinije.