A Borat sztárjának új nője egy szexi OnlyFans-modell

A szöszi Hannah nem aprózza el: több mint 2 millió Insta-követő, bikinis fotók Hawaii-tól St. Tropez-ig, és egy OnlyFans-fiók, amivel állítólag 4 millió fontot (1,8 milliárd forintot) kaszált az első évben. Mintha Sacha Baron Cohen egyenesen Borat „kazahsztáni szexbutikjából” választotta volna új párját – és láthatóan nagyon élvezi új társaságát – írja a Daily Mail.
Isla Fisherrel 14 év után dobta be a törölközőt: három gyerek, 20 év kapcsolat, egy „teniszmeccses” búcsúposzt az Instán, és jött a 120 milliós válóper. Alig telt el pár hónap, és Sacha már a vadásztérképet bújta – de nem kazah falusi vásáron, hanem a luxusvilágban.
A komikus azóta gyúróterembe menekült, most pedig a test mellé jött a trófea: egy 27 éves modell, akinek miniruhája rövidebb, mint Borat legendás mankinije.