Óriási dudákkal pózol bikiniben Salma Hayek

A színésznő életének új mérföldkövét érte el, amelyet rajongóival is megosztott. A Salma Hayek körüli ünneplés egyaránt felkeltette hírességek és követők figyelmét, hiszen a sztár különleges hangulatban köszöntötte az új korszakot.
Salma Hayekszületésnapfiatalság

Salma Hayek szeptember elején ünnepelte 59. születésnapját, és az alkalomból egy napfényes fotóval lepte meg követőit. A színésznő rajongói és barátai világszerte köszöntötték, többek között Anthony Hopkins is üzent neki, ezzel is jelezve, milyen széles körű tisztelet övezi – írja a Page Six.

US-Mexican actress Salma Hayek Pinault arrives for the screening of the film "Emilia Perez" at the 77th edition of the Cannes Film Festival in Cannes, southern France, on May 18, 2024. (Photo by Valery HACHE / AFP)
Salma Hayek szerint az igazi szépség a kor előrehaladtával is megőrizhető
Fotó: VALERY HACHE / AFP

Salma Hayek új korszakra készül

Az elmúlt időszakban Hayek többször hangsúlyozta, hogy nem a fiatalság hajszolása motiválja, hanem az, hogy önazonosan és magabiztosan élje meg éveit. A sztár a közelmúltban arról is beszélt, mennyire fontos számára, hogy a kor előrehaladtával is megőrizze egyedi szépségét és belső harmóniáját.

 

