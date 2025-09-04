Óriási dudákkal pózol bikiniben Salma Hayek

Salma Hayek szeptember elején ünnepelte 59. születésnapját, és az alkalomból egy napfényes fotóval lepte meg követőit. A színésznő rajongói és barátai világszerte köszöntötték, többek között Anthony Hopkins is üzent neki, ezzel is jelezve, milyen széles körű tisztelet övezi – írja a Page Six.

Salma Hayek szerint az igazi szépség a kor előrehaladtával is megőrizhető

Fotó: VALERY HACHE / AFP

Salma Hayek új korszakra készül

Az elmúlt időszakban Hayek többször hangsúlyozta, hogy nem a fiatalság hajszolása motiválja, hanem az, hogy önazonosan és magabiztosan élje meg éveit. A sztár a közelmúltban arról is beszélt, mennyire fontos számára, hogy a kor előrehaladtával is megőrizze egyedi szépségét és belső harmóniáját.