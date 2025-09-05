Hírlevél

Milliók kedvence a TikTokon, mégis egy diákotthonban főz nap mint nap

Egy nevadai séf váratlan helyen találta meg hivatását: egy diáklány szövetség konyhájában. A séf nemcsak napi kétszeri étkezést biztosít a közösségnek, hanem mentor is lett számukra. TikTok-videóival pedig milliókat inspirál, miközben saját életéről és küzdelmeiről is őszintén beszél.
A séf, Kevin Ashton sosem tervezte, hogy egyetemi diáklány szövetségnek fog főzni, és az sem szerepelt az álmai között, hogy 4,9 millió követőt szerezzen TikTokon. Az éttermi munka nehézségei után azonban éppen itt, a Pi Beta Phi diákszövetség házában találta meg a szakmai elégedettséget - írja a New York Times.

A nevadai séf a főzés mellett mentor is lett. Képünk illusztráció. Fotó: Unsplash

A séf nem csak főz, közösséget is épít

A séf 28 fiatal nő mindennapjairól gondoskodik: ebédet és vacsorát készít számukra, miközben a közös étkezések nemcsak olcsóbbak, mint a campus étkezési csomagjai, hanem közösségépítő erejük is van.

Ashton munkája azonban túlmutat a főzésen. A TikTokon közzétett videóiban megmutatja receptjeit, közben pedig személyes történeteit is megosztja, többek között azt, hogyan küzdött meg a rákkal. Őszinte hozzáállása és kreatív konyhai megoldásai révén nemcsak a szövetség tagjainak lett mentora, hanem a közösségi médián keresztül milliókat inspirál világszerte.

@oldscoolkevmo Chapter Dinner w/ Sheetpan Enchiladas #oldscoolkevmo #sororitychef #piphichef #nevadawolfpack #pibetaphi #thebest #guys #enchiladas ♬ original sound - Kevin Ashton

 

