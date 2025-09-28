Selena Gomez és Benny Blanco örök hűséget fogadtak, videón a legmeghatóbb pillanatok!

Esküvő zajlott szombat este Santa Barbarában, ahol Selena Gomez és Benny Blanco mondta ki a boldogító igent. A New York Post információi szerint a pár bensőséges, mégis sztárokkal teli szertartást választott, amelyen mintegy 170 családtag és barát vett részt.
Selena Gomez egy elegáns, kézzel drapírozott, hímzett szaténruhában ragyogott, míg férje klasszikus fekete szmokingban állt az oltár elé. A menyasszony kezében egyszerű gyöngyvirágcsokor volt, amely tökéletesen illett a letisztult stílushoz. A boldog párról több videó is napvilágot látott, amelyek a közösségi médiában gyorsan közkedvelté váltak.
A vendégek között olyan világsztárok jelentek meg, mint Taylor Swift, Paul Rudd, Paris Hilton, Ed Sheeran, valamint Selena kollégái a „Gyilkosság az épületben” sorozatból: Martin Short és Steve Martin. Bár Meryl Streep is meghívottak között volt, végül lemondta részvételét.
A nagy nap előtt a pár egy luxuspróbavacsorát tartott Santa Barbarában, a vendégek pedig az El Encanto hotelben szálltak meg. A romantikus esemény Gomez és Blanco többéves kapcsolatának betejesedése, amely 2024 decemberében kezdődött az eljegyzéssel.
A rajongók és a hírességek egyaránt elárasztották a közösségi médiát gratulációikkal. Benny Blanco röviden, de annál meghatóbb üzenetet írt: „az igazi feleségem.”
Selena korábban fehér bikiniben mutatta meg idomait. Részletek az Origo oldalán találhatók.