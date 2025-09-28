Selena Gomez és Benny Blanco örök hűséget fogadtak, videón a legmeghatóbb pillanatok!

Esküvő zajlott szombat este Santa Barbarában, ahol Selena Gomez és Benny Blanco mondta ki a boldogító igent. A New York Post információi szerint a pár bensőséges, mégis sztárokkal teli szertartást választott, amelyen mintegy 170 családtag és barát vett részt.

Selena Gomez elegáns szaténruhában ragyogott

Fotó: Instagram/selenagomez

Selena Gomez és Benny Blanco örök hűséget fogadtak

Selena Gomez egy elegáns, kézzel drapírozott, hímzett szaténruhában ragyogott, míg férje klasszikus fekete szmokingban állt az oltár elé. A menyasszony kezében egyszerű gyöngyvirágcsokor volt, amely tökéletesen illett a letisztult stílushoz. A boldog párról több videó is napvilágot látott, amelyek a közösségi médiában gyorsan közkedvelté váltak.

A vendégek között olyan világsztárok jelentek meg, mint Taylor Swift, Paul Rudd, Paris Hilton, Ed Sheeran, valamint Selena kollégái a „Gyilkosság az épületben” sorozatból: Martin Short és Steve Martin. Bár Meryl Streep is meghívottak között volt, végül lemondta részvételét.

A nagy nap előtt a pár egy luxuspróbavacsorát tartott Santa Barbarában, a vendégek pedig az El Encanto hotelben szálltak meg. A romantikus esemény Gomez és Blanco többéves kapcsolatának betejesedése, amely 2024 decemberében kezdődött az eljegyzéssel.

A rajongók és a hírességek egyaránt elárasztották a közösségi médiát gratulációikkal. Benny Blanco röviden, de annál meghatóbb üzenetet írt: „az igazi feleségem.”

