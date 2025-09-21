Nagy a baj a szomszédunkban – már a hadsereget is be kellett vetni

Rossz hír érkezett a szomszédból, afrikai sertéspestis ütötte fel a fejét Horvátországban, a Belje nevű telepen, ahol több mint tízezer sertést kell elpusztítani a fertőzés megfékezése érdekében.

A horvátországi sertéspestis-járvány nálunk is komoly gondokat okozhat, ha nem lépünk időben

Fotó: MW/Illusztráció

A második laborvizsgálat is megerősítette a vírust, ezért a hatóságok válságstábot hívtak össze, és rendkívüli intézkedésekről döntöttek.

A járvány megfékezésére a hadsereget és a rendőrséget is mozgósítják. A vírus már Osijek külvárosában, Nemetinban is megjelent, és tovább terjed. Az Osijek-Baranya és Vukovár-Szerém megyékben ellenőrzőpontokat állítanak fel, szigorítják az állatszállítást, és fokozottan ellenőrzik a nagy sertéstelepeket. A hadsereg egységei közvetlenül részt vesznek majd az állatok elpusztításában és elszállításában – írja a Danica.

Tarol a sertéspestis

A horvátországi sertéspestis-járványban eddig több mint 41 ezer sertést pusztítottak el, és a szám a mostani esetekkel várhatóan 50 ezer fölé emelkedik. A hatóságok vizsgálják, hogyan juthatott be a vírus egy ilyen magas biobiztonságú telepre, miközben a szakértők szerint a fertőzés valószínűleg a szomszédos országokból érkezett – főként emberi hanyagság és illegális állatszállítás miatt. Azt azonban nem írják, hogy melyikből. A helyzet aggasztó, a hatóságok azt kérik a gazdáktól és a lakosságtól, hogy tartsák be a járványügyi előírásokat, és működjenek együtt az ellenőrző szervekkel a fertőzés terjedésének megakadályozása érdekében.