Sharon Stone

Sharon Stone fürdőruhás képe olyan szexi, hogy arra szavak nincsenek!

A 67 éves színésznő ismét megmutatta, hogy az idő múlása nem állítja meg a szépséget. Sharon Stone egy állatmintás fürdőruhában tündökölt, és fotója pillanatok alatt rajongói kedvencévé vált. A sztár az öregedésről és a test elfogadásáról is őszintén beszélt.
Az Elemi ösztön és a Casino világsztárja egy hajókiránduláson készült fotóját osztotta meg, amelyen egy merész, állatmintás egyrészes fürdőruhában látható. „Csodás nap a vízen Los Angelesben. Isten áldja Amerikát” – írta Sharon Stone bejegyzésében.

US actress Sharon Stone attends the premiere of Universal's "Nobody 2" at the TCL Chinese Theatre in Hollywood, California, on August 11, 2025.
Sharon Stone 67 évesen is szereti testét. Fotó: VALERIE MACON / AFP

Sharon Stone újra hódít

A poszt alatti hozzászólásokban követői elárasztották bókokkal: sokan „örök királynőnek” nevezték a színésznőt, mások pedig azt írták, hogy „lenyűgöző, mint mindig”.

A színésznő úgy véli, fontos szeretni a testünket, még akkor is, ha változik. A háromgyermekes sztár szerint „azok, akik szégyellik az öregedést, ostobák és hálátlanok” - írja a Page Six.

 

