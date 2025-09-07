Sharon Stone fürdőruhás képe olyan szexi, hogy arra szavak nincsenek!

Az Elemi ösztön és a Casino világsztárja egy hajókiránduláson készült fotóját osztotta meg, amelyen egy merész, állatmintás egyrészes fürdőruhában látható. „Csodás nap a vízen Los Angelesben. Isten áldja Amerikát” – írta Sharon Stone bejegyzésében.

Sharon Stone 67 évesen is szereti testét. Fotó: VALERIE MACON / AFP

Sharon Stone újra hódít

A poszt alatti hozzászólásokban követői elárasztották bókokkal: sokan „örök királynőnek” nevezték a színésznőt, mások pedig azt írták, hogy „lenyűgöző, mint mindig”.

A színésznő úgy véli, fontos szeretni a testünket, még akkor is, ha változik. A háromgyermekes sztár szerint „azok, akik szégyellik az öregedést, ostobák és hálátlanok” - írja a Page Six.