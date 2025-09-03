Hírlevél

baleset

Tragédia Lisszabonban: kisiklott a híres sikló, többen meghaltak

Szörnyű tragédia! Kisiklott a lisszaboni Gloria siklóvasút egyik kocsija szerda délután, a balesetben három ember meghalt, legkevesebb húszan megsérültek - közölte a portugál katasztrófavédelmi hatóság.
balesetMargarida Castro MartinsObservador

A városközpontban fekvő Restauradores tér és a Sao Pedro de Alcantara-i kilátó között 1885 óta közlekedő fogaskerekű sikló balesetét az Observador című online napilap értesülései szerint kábelszakadás okozta.

sikló
Kisiklott a siklóvasút. Fotó: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Ezt tudni a sikló balesetéről

Margarida Castro Martins, a polgári védelem igazgatója közölte, hogy a sérültek közül kettőnek az állapota súlyos, öten könnyebb sérüléseket szenvedtek, többen még mindig a roncsok között vannak.

A tűzoltók és a mentők röviddel hat óra után kapták a riasztást.

A lisszaboni felvonókat üzemeltető Carris vállalat az Observadornak elmondta, hogy a vállalat szakemberei is a baleset helyszínén tartózkodnak.

