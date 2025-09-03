Sokkoló videókon a lisszaboni siklóbaleset

Az Origo is megírta, hogy a városközpontban fekvő Restauradores tér és a Sao Pedro de Alcantara-i kilátó között 1885 óta közlekedő fogaskerekű sikló balesetét az Observador című online napilap értesülései szerint kábelszakadás okozta.
A Gloria néven ismert sikló több mint 40 ülő- és álló ember szállítására alkalmas. A lisszaboni lakosok gyakran használják - írja a The Independent.
Két kocsi halad egymással párhuzamosan, miközben fel-le ingáznak a dombon néhány száz méteren keresztül.
Lisszabon tavaly körülbelül 8,5 millió turistát fogadott, és a sikló népszerű látványosság.
Az Expresso hírportál jelentése szerint egy gyermek is van a lisszaboni két kórházba szállított 10 sérült között.
A gyermek egyike volt annak a háromnak, akiket a Santa Maria Kórházba szállítottak – közölte a kórház.
A balesetben megsérültek közül hét embert a São José kórházba szállítottak, ötük állapota súlyos.