Sokkoló videókon a lisszaboni siklóbaleset

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Kisiklott a lisszaboni Gloria siklóvasút egyik kocsija szerda délután, a balesetben három ember meghalt, legkevesebb húszan megsérültek - közölte a portugál katasztrófavédelmi hatóság. A helyszínről készült felvételek azt mutatják, hogy a portugál fővárosban a domboldalon fel és le szállító, villamosszerű sikló gyakorlatilag megsemmisült, a mentőalakulatok pedig embereket húznak ki a roncsok alól.
GlorialisszaboniRestauradores térgyermek

Az Origo is megírta, hogy a városközpontban fekvő Restauradores tér és a Sao Pedro de Alcantara-i kilátó között 1885 óta közlekedő fogaskerekű sikló balesetét az Observador című online napilap értesülései szerint kábelszakadás okozta.

sikló
Gloria sikló balesete. Fotó: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

A Gloria sikló nemzeti emlékhelynek minősül

A Gloria néven ismert sikló több mint 40 ülő- és álló ember szállítására alkalmas. A lisszaboni lakosok gyakran használják - írja a The Independent.

Két kocsi halad egymással párhuzamosan, miközben fel-le ingáznak a dombon néhány száz méteren keresztül.

Lisszabon tavaly körülbelül 8,5 millió turistát fogadott, és a sikló népszerű látványosság.

Helyi jelentések szerint egy gyermek is van a sérültek között

Az Expresso hírportál jelentése szerint egy gyermek is van a lisszaboni két kórházba szállított 10 sérült között.

A gyermek egyike volt annak a háromnak, akiket a Santa Maria Kórházba szállítottak – közölte a kórház.

A balesetben megsérültek közül hét embert a São José kórházba szállítottak, ötük állapota súlyos.

 

