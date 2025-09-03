Sokkoló videókon a lisszaboni siklóbaleset

Az Origo is megírta, hogy a városközpontban fekvő Restauradores tér és a Sao Pedro de Alcantara-i kilátó között 1885 óta közlekedő fogaskerekű sikló balesetét az Observador című online napilap értesülései szerint kábelszakadás okozta.

Gloria sikló balesete. Fotó: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

A Gloria sikló nemzeti emlékhelynek minősül

A Gloria néven ismert sikló több mint 40 ülő- és álló ember szállítására alkalmas. A lisszaboni lakosok gyakran használják - írja a The Independent.

Két kocsi halad egymással párhuzamosan, miközben fel-le ingáznak a dombon néhány száz méteren keresztül.

Lisszabon tavaly körülbelül 8,5 millió turistát fogadott, és a sikló népszerű látványosság.

🚨BREAKING🚨:LISBON FUNICULAR CRASH KILLS AT LEAST 3, INJURES AROUND 20



The iconic Elevador da Glória funicular in central Lisbon derailed, killing at least three people and injuring about 20 others. Emergency crews are responding, and authorities are investigating the cause. pic.twitter.com/wQYbOPJVbp — The_Independent (@TheIndeWire) September 3, 2025

Helyi jelentések szerint egy gyermek is van a sérültek között

Az Expresso hírportál jelentése szerint egy gyermek is van a lisszaboni két kórházba szállított 10 sérült között.

A gyermek egyike volt annak a háromnak, akiket a Santa Maria Kórházba szállítottak – közölte a kórház.

A balesetben megsérültek közül hét embert a São José kórházba szállítottak, ötük állapota súlyos.