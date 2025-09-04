Hírlevél

Rendkívüli

Búcsúlevelet is hagyott a fiatal magyar színésznő, aki megpróbált öngyilkos lenni – ez áll benne

tragédia

17 halott, sokkoló képeken a lisszaboni siklóbaleset – galéria

Súlyos siklóbaleset történt Lisszabonban, ahol 15 ember vesztette életét, további 18 embert pedig kórházba került. A sikló a híres Avenida da Liberdade közelében csapódott egy épületnek. A halottak között külföldiek is lehetnek. A portugál kormány nemzeti gyásznapot hirdetett. A siklóbalesetet valószínűleg a fékrendszer okozhatta.
tragédiaPortugáliagyásznap

Mint ahogy azt az Origo korábban megírta, szerdán délután kisiklott a lisszaboni Gloria siklóvasút egyik kocsija. A legfrissebb adatok szerint 15 ember halt meg a lisszaboni Glória siklóbalesetben, amely Portugália egyik legforgalmasabb turistalátványossága. Az áldozatok között külföldi állampolgárok is vannak, bár nemzetiségüket egyelőre nem hozták nyilvánosságra - írja a BBC.

siklóbaleset
Nemzeti gyásznapot rendeltek el a súlyos siklóbaleset miatt.
Fotó: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Nemzeti gyásznap a siklóbaleset után

Carlos Moedas, Lisszabon polgármestere meglátogatta a kórházba szállított sérülteket, és „tragikus pillanatnak” nevezte a balesetet. A portugál kormány nemzeti gyásznapot hirdetett, Marcelo Rebelo de Sousa elnök pedig együttérzését fejezte ki a hozzátartozóknak. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, valamint Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök is részvétét nyilvánította.

Több szemtanú arról számolt be, hogy a sikló fék nélkül száguldott lefelé, majd egy kanyar után brutális erővel ütközött egy épületnek. Egy nő úgy fogalmazott: „Olyan erővel csapódott neki, hogy összeomlott, mint egy kartondoboz.”

Vizsgálatok és karbantartási előírások

A hatóságok szerint túl korai megállapítani a baleset pontos okát, ugyanakkor a portugál lapok szerint a kábel meglazulhatott. Az üzemeltető Carris közölte: az összes előírt karbantartást, köztük a négyévenkénti nagyjavítást és a rendszeres ellenőrzéseket is elvégezték.

Galéria: Kisiklott egy siklóvasút Lisszabonban
Rendőrök és mentők a helyszínen, miután kisiklott egy siklóvasút egyik kocsija Lisszabon belvárosában

 

A Glória sikló szerepe Lisszabon életében

Az 1885-ben megnyitott, majd villamosított Glória sikló a Restauradores tértől a Bairro Alto negyedig szállítja az utasokat. Nem csupán a helyiek, hanem turisták milliói is használják, hiszen az ikonikus sárga járművek a város jelképei közé tartoznak. 

 

