17 halott, sokkoló képeken a lisszaboni siklóbaleset – galéria

Mint ahogy azt az Origo korábban megírta, szerdán délután kisiklott a lisszaboni Gloria siklóvasút egyik kocsija. A legfrissebb adatok szerint 15 ember halt meg a lisszaboni Glória siklóbalesetben, amely Portugália egyik legforgalmasabb turistalátványossága. Az áldozatok között külföldi állampolgárok is vannak, bár nemzetiségüket egyelőre nem hozták nyilvánosságra - írja a BBC.

Nemzeti gyásznapot rendeltek el a súlyos siklóbaleset miatt.

Fotó: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Nemzeti gyásznap a siklóbaleset után

Carlos Moedas, Lisszabon polgármestere meglátogatta a kórházba szállított sérülteket, és „tragikus pillanatnak” nevezte a balesetet. A portugál kormány nemzeti gyásznapot hirdetett, Marcelo Rebelo de Sousa elnök pedig együttérzését fejezte ki a hozzátartozóknak. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, valamint Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök is részvétét nyilvánította.

Több szemtanú arról számolt be, hogy a sikló fék nélkül száguldott lefelé, majd egy kanyar után brutális erővel ütközött egy épületnek. Egy nő úgy fogalmazott: „Olyan erővel csapódott neki, hogy összeomlott, mint egy kartondoboz.”

Vizsgálatok és karbantartási előírások

A hatóságok szerint túl korai megállapítani a baleset pontos okát, ugyanakkor a portugál lapok szerint a kábel meglazulhatott. Az üzemeltető Carris közölte: az összes előírt karbantartást, köztük a négyévenkénti nagyjavítást és a rendszeres ellenőrzéseket is elvégezték.