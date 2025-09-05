Hírlevél

Portugália

A turisták lelkén szárad a lisszaboni tragédia

Tragikus baleset történt tegnap Lisszabonban, amikor a Glória sikló egyik szerelvénye kisiklott és egy épületnek csapódott. A siklóbaleset Liszabonban nemcsak 15 életet oltott ki. A város lakói gyászolnak, miközben az okokat keresik. Sokan a turizmusban látják a tragédia okát.
Portugáliasiklóturizmustragédia

A siklóbaleset Liszabonban megrázta egész Portugáliát, és újra előhozta a turizmus terheit. A tragédia halottakat és sebesülteket hagyott maga után.

siklóbaleset liszabonban, Kisiklott egy siklóvasút Lisszabonban, baleset, Portugália, siklóvasút Lisszabon, siklóvasútLisszabon, 2025.09.04.,
Siklóbaleset Liszabonban – Rendőrök és mentők a helyszínen, miután kisiklott egy siklóvasút egyik kocsija Lisszabon belvárosában 
Fotó: Zed Jameson / Anadolu via AFP / Zed Jameson / Anadolu via AFP

Siklóbaleset Liszabonban – sokan a turistákat okolják

A lisszaboni Glória sikló szerda csúcsforgalomban kisiklott, és legalább 15 ember életét vesztette. A baleset során további 18-an megsérültek, köztük egy gyermek. A kötélpályás szerkezet kisiklott, majd egy közeli épületbe csapódott, a jelenet pedig tragédiába torkollott.

Kisiklott egy siklóvasút Lisszabonban, baleset, Portugália, siklóvasút Lisszabon, siklóvasútLisszabon, 2025.09.04.,
Rendőrök és mentők a helyszínen, miután kisiklott egy siklóvasút egyik kocsija Lisszabon belvárosában 
Fotó: Zed Jameson / Anadolu via AFP / Zed Jameson / Anadolu via AFP

Fabiana Pavel, a Bairro Alto Lakossági Egyesület elnöke szerint a túlzott turizmus vezetett a tragédiához.

Túl sokat használták, és a lakosság elveszítette a lehetőséget, hogy közlekedési eszközként vegye igénybe, mert turisztikai látványossággá vált

– fogalmazott. A helyiek egyre inkább érzik, hogy a baleset több, mint egyszeri tragédia: szimbólummá vált.

További információkat és képeket a rettenetes tragédiáról előzménycikkünkben talál.

A Glória sikló a belvárost köti össze a Bairro Alto negyeddel, és évente több ezer turistát vonz. A tömegturizmus problémája azonban nemcsak Lisszabonban, hanem egész Portugáliában feszültséget kelt. 

Júniusban a fővárosban tiltakozások robbantak ki, hasonlóan Barcelonához és Mallorcához, ahol a helyiek vízipisztolyokkal fejezték ki ellenérzésüket a turisták felé.

Évora önkormányzata augusztus 1-jétől idegenforgalmi adót vezetett be, válaszként a tömeges beáramlásra. 2024-ben csaknem 20 millió nemzetközi turista érkezett Portugáliába – írja a New York Post.

 

