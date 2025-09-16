Lekapcsolták a reptéren a hírhedt Tinder-csalót

Simon Leviev világszerte ismertté vált a Netflix A Tinder-csaló (The Tinder Swindler) című dokumentumfilmje révén, amely részletesen bemutatja, hogyan csapott be nőket online társkereső alkalmazásokon keresztül, miközben milliárdos gyémántkereskedőnek adta ki magát.

Simon Leviev több millió dollárt csalt ki áldozataitól, hogy a luxuséletmódját finanszírozza

Fotó: Facebook / Simon Leviev

A film szerint több millió dollárt csalt ki áldozataitól, hogy luxuséletmódját finanszírozza.

A férfit korábban már több országban is vizsgálták különböző csalási ügyek kapcsán, és Izraelben is börtönbüntetést kapott hamisítás miatt, de korábban szabadlábra helyezték – írja a The Jerusalem Post.

Simon Leviev próbálta tisztázni a nevét

A 34 éves Leviev mostani őrizetbe vétele Batumiban, a repülőtéren, azonban meglepetésként érte az érintettet és a közvéleményt, különösen annak fényében, hogy a dokumentumfilm után a svindler többször is próbálta tisztázni a nevét, sőt még saját reality műsort is tervezett.

Az ügy jelenleg is folyamatban van, és a hatóságok részéről eddig nem érkezett hivatalos nyilatkozat a letartóztatás hátteréről.

Az eset felveti a kérdést: vajon Leviev valóban tiszta lappal próbált-e új életet kezdeni vagy valakit megint megvezetett?