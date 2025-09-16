Lekapcsolták a reptéren a hírhedt Tinder-csalót

Simon Leviev világszerte ismertté vált a Netflix A Tinder-csaló (The Tinder Swindler) című dokumentumfilmje révén, amely részletesen bemutatja, hogyan csapott be nőket online társkereső alkalmazásokon keresztül, miközben milliárdos gyémántkereskedőnek adta ki magát.
A film szerint több millió dollárt csalt ki áldozataitól, hogy luxuséletmódját finanszírozza.
A férfit korábban már több országban is vizsgálták különböző csalási ügyek kapcsán, és Izraelben is börtönbüntetést kapott hamisítás miatt, de korábban szabadlábra helyezték – írja a The Jerusalem Post.
A 34 éves Leviev mostani őrizetbe vétele Batumiban, a repülőtéren, azonban meglepetésként érte az érintettet és a közvéleményt, különösen annak fényében, hogy a dokumentumfilm után a svindler többször is próbálta tisztázni a nevét, sőt még saját reality műsort is tervezett.
Az ügy jelenleg is folyamatban van, és a hatóságok részéről eddig nem érkezett hivatalos nyilatkozat a letartóztatás hátteréről.
Az eset felveti a kérdést: vajon Leviev valóban tiszta lappal próbált-e új életet kezdeni vagy valakit megint megvezetett?