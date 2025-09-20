Skócia nagy dobásra készül: érkezik a leghosszabb és legmagasabb bobpálya

Egy 1,2 millió fontból (kb. 564 millió forint) megvalósuló projekt keretében Skóciában, a Cairngorms hegységben épül fel az Egyesült Királyság leghosszabb és legmagasabb bobpályája. A tervek szerint 2026 nyarán nyitja meg kapuit, és az ország új turisztikai szenzációja lehet – írja a Daily Mail.

Skóciában épül az Egyesült Királyság leghosszabb bobpályája. Képünk illusztráció.

Fotó: Unsplash

Új látványosság épül Skóciában

Az új, 1,2 kilométer hosszú pálya nemcsak a hosszával dönt rekordot, hanem a 715 méteres magasságával is. Ez a pálya maga mögé utasítja a jelenlegi leghosszabb brit pályát, a Kentben található 750 méteres Chatham Snowsports Centre szánkópályáját.

A pályát egyszerre két ember is használhatja, így családok és barátok közösen élhetik át az izgalmakat. A pálya tavasztól őszig működik majd, télen pedig könnyedén elbontható, hogy helyet adjon a síszezonnak.

A CMSL vezetése szerint a projekt célja, hogy újabb okot adjon a látogatóknak, hogy a téli szezonon kívül is a térségben maradjanak. A pálya minimális környezeti hatással valósul meg, és hosszú távon növelheti a Skóciába látogató családok számát.

Ha még több érdekességet szeretne olvasni Skóciáról, az Origo oldalán megteheti.