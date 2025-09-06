Sódilemma: a sok vagy a kevés az ártalmasabb?

A só fontos szerepet tölt be szervezetünkben: segíti a folyadékháztartást, támogatja az idegrendszer működését, valamint nélkülözhetetlen az oxigén és a tápanyagok szállításában. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint naponta legfeljebb 5 gramm sót kellene fogyasztanunk, de a világátlag ennek majdnem a duplája - írja a BBC.

A só hiánya éppúgy gondot okozhat, mint a túlzott fogyasztás

Fotó: Unsplash

Miért veszélyes a túl sok só?

A túlzott sóbevitel magas vérnyomást okoz, ami hosszú távon szív- és érrendszeri betegségekhez vezethet. A WHO becslése szerint évente közel 1,9 millió haláleset köthető a túlzott nátriumfogyasztáshoz. A legtöbb sóbevitel nem az asztali sózásból származik, hanem az előre feldolgozott élelmiszerekből, például pékárukból, felvágottakból, gyorsételekből.

Mi a helyzet az alacsony sóbevitellel?

Az utóbbi évek kutatásai szerint nemcsak a túlzott, hanem a túl alacsony sóbevitel is problémát jelenthet. Egyes vizsgálatok azt mutatják, hogy napi 5 grammnál kevesebb só fogyasztása szintén növelheti a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát. Ez azt jelenti, hogy nem a drasztikus sócsökkentés, hanem a kiegyensúlyozott fogyasztás az ideális.

Epidemiológiai adatok szerint a legjobb eredmények azoknál mutathatók ki, akik mérsékelt mennyiségű sót fogyasztanak – napi 3 és 6 gramm közötti nátriumot.

A só hatása egyénenként eltérő. Egyesek érzékenyebbek, náluk a kisebb mennyiségű só is vérnyomás-emelkedést okozhat, míg másoknál kevésbé jelentkezik ez a hatás. Az életkor, az etnikai hovatartozás, a testsúly és a genetikai tényezők mind befolyásolják, ki mennyire érzékeny a sóra.