Sokkoló videó: másodperceken múlt egy autós élete

A sokkoló videó a Lincoln megyei seriff hivatalának közösségi oldalán jelent meg, és azt a pillanatot örökítette meg, amikor egy férfi éppen pickupja szélvédőjét tisztította a benzinkútnál. Ekkor egy autó irányíthatatlanná vált, és nagy sebességgel felé sodródott, majd az oldalára borult - írja 1011Now.

Sokkoló videó megmutatta, ahogy az autó nekicsapódott a férfi pickupjának a nebraskai benzinkútnál. Fotó:Illusztráció/Unsplash

A sokkoló videó bizonyítja, hogy a férfi csodával határos módon túlélte

A férfi az utolsó pillanatban félreugrott, de a jármű így is eltalálta a lábát, mielőtt feldöntötte a mellette parkoló pickupját és egy utcai lámpaoszlopot. A seriff hivatal közlése szerint a férfi szerencsére csak könnyebb sérüléseket szenvedett, így nem került életveszélybe.

