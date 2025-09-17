Hírlevél

Rendkívüli

Így ismerhetjük fel, hogy nagy a baj: a legveszélyesebb betegség egyedi tünetekkel jelentkezik

csoda

Sokkoló videó: másodperceken múlt egy autós élete

Egy nebraskai benzinkúton ijesztő baleset történt. A sokkoló videó egy férfit mutat, akit majdnem halálra gázolt egy megcsúszott autó, de végül csodával határos módon túlélte.
A sokkoló videó a Lincoln megyei seriff hivatalának közösségi oldalán jelent meg, és azt a pillanatot örökítette meg, amikor egy férfi éppen pickupja szélvédőjét tisztította a benzinkútnál. Ekkor egy autó irányíthatatlanná vált, és nagy sebességgel felé sodródott, majd az oldalára borult - írja 1011Now.

sokkoló videó megmutatta, ahogy az autó nekicsapódott a férfi pickupjának a nebraskai benzinkútnál.
Sokkoló videó megmutatta, ahogy az autó nekicsapódott a férfi pickupjának a nebraskai benzinkútnál. Fotó:Illusztráció/Unsplash

A sokkoló videó bizonyítja, hogy a férfi csodával határos módon túlélte

A férfi az utolsó pillanatban félreugrott, de a jármű így is eltalálta a lábát, mielőtt feldöntötte a mellette parkoló pickupját és egy utcai lámpaoszlopot. A seriff hivatal közlése szerint a férfi szerencsére csak könnyebb sérüléseket szenvedett, így nem került életveszélybe.

Korábban már irtunk hasonlóan durva esettről amikor egy japán férfi 2 atom támadást is túlélt.

 

