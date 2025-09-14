Ez elég rossz hír a sörivóknak

Ha valaki úgy érezi, hogy egy nyári estén, sörrel a kezében őt mindig jobban csípik a szúnyogok, mint a többieket, akkor valószínűleg nem képzelődött.

A fesztiválok legnépszerűbb itala valószínűleg a sör

Fotó: HAUKE-CHRISTIAN DITTRICH / DPA

Egy friss holland tanulmány szerint a sörfogyasztás valóban fokozza a szúnyogok érdeklődését az emberi test iránt.

A holland Radboud Egyetem kutatói a 2023-as Lowlands zenei fesztiválon végeztek kísérletet, amelyben közel 500 önkéntes vett részt. A résztvevők kérdőívet töltöttek ki többek közt arról, hogy ittak-e sört, zuhanyoztak-e, használtak-e naptejet, vagy osztoztak-e valakivel az ágyukon az előző éjjel. Ezután egy szúnyogkalitkában figyelték meg, hány rovar választja őket egy cukros oldat helyett – írja a Newsweek.

Az eredmények szerint azok, akik sört ittak, átlagosan 1,35-ször vonzóbbak voltak a szúnyogok számára. Ezzel szemben a zuhanyzás és a naptej használata csökkentette a vonzerőt. Érdekes módon azok is vonzóbbnak bizonyultak, akik nem aludtak egyedül.

A szúnyogok szeretik a sörösöket

A kutatás ugyan szoros összefüggést mutat a sörfogyasztás és a szúnyogvonzás között, de a pontos biológiai mechanizmus – például hogy milyen illatanyagok vagy kémiai változások felelősek a hatásért – még nem ismert. Bár a vizsgálat nem feltétlenül általánosítható minden helyzetre, és a pontos okok még nem köztudottak, a kutatás azt sugallja: a sörfogyasztás valóban befolyásolhatja, mennyire találnak meg minket a szúnyogok. A szakemberek azt tanácsolják, hogy a szúnyogos helyeken érdemes visszafogni az alkoholfogyasztást, zuhanyozni, naptejet használni, és persze nem feledkezni meg a rovarriasztóról sem.