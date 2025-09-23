Sörkörkép, ilyen olcsó Magyarországon a sör

Hírlevél

A sörárak és a megfizethetőség nemcsak a turisták, hanem a helyiek számára is fontos tényezők. A kutatás szerint egy korsó sör ára Budapesten és Debrecenben továbbra is kifejezetten kedvező a fizetésekhez képest, ami hozzájárul Magyarország népszerűségéhez a sörkedvelők körében.
A sör ára Budapesten az átlagárakat tekintve kedvező: a csapolt sörök és az olcsó dobozos sörök átlagára is a nemzetközi szint alatt mozognak – írja a Chef's Pencil.  

Fotó: Unsplash

A sör ára Budapesten belül is változó: a belvárosi bulinegyedben és a turisták által frekventált területeken magasabbak a sörárak, míg a külső kerületekben sok helyen még mindig találhatunk minőségi olcsó sört.  

Az étkezés és a kávé már kevésbé számít olcsónak a bérekhez viszonyítva, de az alkohol – különösen a sör – továbbra is a megfizethető árkategóriába esik. Ez sokak számára vonzóvá teszi a várost a sörfogyasztás szempontjából.  

Olcsó sör Debrecenben – nem csak a fővárosban jók az árak  

A Chef's Pencil felméréséből az is kiderül, hogy olcsó sör Debrecenben is elérhető, a vidéki város hasonló szinten áll, mint Budapest. Ez azért is figyelemre méltó, mert sok országban a vidéki városokban drágábbak az italok, míg Magyarországon a megfizethetőség szinte egységesen kedvező.  

Ahol a legolcsóbb a sör  

A globális lista élén Kína áll: Sencsen, Sanghaj és Peking vezetik az olcsó sör rangsorát. Ehhez hozzájárul az is, hogy a kínai sörök általában könnyebb, vizesebb italok alacsonyabb alkoholtartalommal.  

Ezen kívül Tokió és Szöul, valamint több amerikai város – például Atlanta és San Francisco – is a megfizethető kategóriába tartozik, még akkor is, ha San Franciscóban egy pohár sör ára elérheti a 8 dollárt, a magas bérek miatt a megfizethetőség aránya alacsony marad. 

 

