Előkerült a rettegett sorozatgyilkos horrornaplója - felkavaró dolgokról írt benne

A Gilgo Beach-i gyilkosságok történetét Caroline Cheetham és Ruth Bashinsky mesélte el egy exkluzív podcastban. Az ügy középpontjában Rex Heuermann áll, egy manhattani építész, akiről nagyon valószínű, hogy valójában egy rémséges sorozatgyilkos – írja a Daily Mail.

A sorozatgyilkos Rex Heuermann egy bírósági meghallgatáson

Fotó: GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A sorozatgyilkos Rex Heuermann horrorháza sokakat sokkolt

A nyomozás akkor kapott lendületet, amikor négy, zsákvászonba csomagolt holttestre bukkantak egy elhagyatott tengerparti úton. A vizsgálatot évekig akadályozta rendőrségi korrupció és elszalasztott lehetőségek, de végül a DNS-technológia áttörést hozott, és a hatóságok Heuermannt több gyilkosság elkövetésével gyanúsították meg.

BREAKING: Gilgo Beach serial killings suspect in police custody on Long Island, ID’d as architect Rex Heuermann. pic.twitter.com/R9APbfc46f — Daily Loud (@DailyLoud) July 14, 2023

A nyomozók egy „horrorházat” találtak, ahol állítólag megrázó bizonyítékok rejtőztek. Bashinsky elmondta:

Ott voltam, együtt az összes elképzelhető médium tudósítójával. Rendőrök, bűnügyi labor – olyan volt, mintha egy CSI-epizódba csöppentem volna.

Heuermann számítógépén a hatóságok egy dokumentumot találtak, amely részletes terveket tartalmazott a gyilkosságokra.

Soha nem felejtem el azt a napot a bíróságon, amikor kézhez kaptuk a dokumentum másolatát. A tervezés részletessége megdöbbentő volt

– emlékezett Bashinsky.

A dokumentumban – ami akár egy titkos naplónak is beillene – aprólékosan vezette, hogyan követte el a gyilkosságokat: figyelmeztette magát, hogy igyon elég folyadékot, tankoljon időben, és szabaduljon meg a bizonyítékoktól. Még azt is leírta, hogy legközelebb szorosabbra kell kötnie a kötele. Heuermann ugyan tagad minden vádat, de a Gilgo Beach-i gyilkosságok ügyében a bíróságon kell majd szembenéznie a vádakkal.