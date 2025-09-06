Hírlevél

Rendkívüli

Altatás közben erőszakolta meg áldozatait egy orvos

Rex Heuermann

Előkerült a rettegett sorozatgyilkos horrornaplója - felkavaró dolgokról írt benne

Elképesztő titkokat rejtett a horrorház és egy dokumentum. A sorozatgyilkos Rex Heuermann a Gilgo Beach-i gyilkosságok vádlottja lett. Az építész férfi álarca mögött egy horrorház és megrázó bizonyítékok rejtőztek.
Rex Heuermannhorrorsorozatgyilkos

A Gilgo Beach-i gyilkosságok történetét Caroline Cheetham és Ruth Bashinsky mesélte el egy exkluzív podcastban. Az ügy középpontjában Rex Heuermann áll, egy manhattani építész, akiről nagyon valószínű, hogy valójában egy rémséges sorozatgyilkos – írja a Daily Mail.

sorozatgyilkos, RIVERHEAD, NEW YORK - MARCH 28: Accused serial killer Rex Heuermann appears for a pre-trial Frye hearing at Suffolk County Court on March 28, 2025 in Riverhead, New York. The hearing was held to determine whether key DNA evidence prosecutors say links Heuermann to the killings of seven women on Long Island between 1993 and 2011 will be admissible during his trial. James Carbone - Pool/Getty Images/AFP (Photo by POOL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
A sorozatgyilkos Rex Heuermann egy bírósági meghallgatáson
Fotó: GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A sorozatgyilkos Rex Heuermann horrorháza sokakat sokkolt

A nyomozás akkor kapott lendületet, amikor négy, zsákvászonba csomagolt holttestre bukkantak egy elhagyatott tengerparti úton. A vizsgálatot évekig akadályozta rendőrségi korrupció és elszalasztott lehetőségek, de végül a DNS-technológia áttörést hozott, és a hatóságok Heuermannt több gyilkosság elkövetésével gyanúsították meg.

A nyomozók egy „horrorházat” találtak, ahol állítólag megrázó bizonyítékok rejtőztek. Bashinsky elmondta:

Ott voltam, együtt az összes elképzelhető médium tudósítójával. Rendőrök, bűnügyi labor – olyan volt, mintha egy CSI-epizódba csöppentem volna.

Heuermann számítógépén a hatóságok egy dokumentumot találtak, amely részletes terveket tartalmazott a gyilkosságokra.

Soha nem felejtem el azt a napot a bíróságon, amikor kézhez kaptuk a dokumentum másolatát. A tervezés részletessége megdöbbentő volt

– emlékezett Bashinsky.

A dokumentumban – ami akár egy titkos naplónak is beillene – aprólékosan vezette, hogyan követte el a gyilkosságokat: figyelmeztette magát, hogy igyon elég folyadékot, tankoljon időben, és szabaduljon meg a bizonyítékoktól. Még azt is leírta, hogy legközelebb szorosabbra kell kötnie a kötele. Heuermann ugyan tagad minden vádat, de a Gilgo Beach-i gyilkosságok ügyében a bíróságon kell majd szembenéznie a vádakkal.

 

 

