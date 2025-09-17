Meztelen testek csaptak össze Musk rakétáival Floridában

Elon Musk űrcége, a SpaceX újabb botrány középpontjába került. A nudisták tiltakoznak a rakétaindítások miatt, mert a Playalinda Beach strand bezárásával a meztelen fürdés szabadsága kerülne veszélybe.

Egy SpaceX Falcon9 rakéta kilövése az indítóállásról, 2015. február 11-én

Fotó: NORTHFOTO

Elon Musk és a SpaceX újabb botrány középpontjában

A SpaceX legújabb tervei szerint a floridai Playalinda Beach strandot évente akár hatvan alkalommal is lezárhatják rakétaindítások miatt. Ez különösen felháborította a nudistákat, akik évtizedek óta élvezik a meztelen fürdés szabadságát ezen a partszakaszon.

Az egyik aktivista úgy fogalmazott, hogy több százezer ember keresi ezt a fajta szabadságot, és most ezt akarják elvenni tőlük. A naturisták szerint igazságtalan, hogy a strandot a SpaceX miatt rendszeresen elzárják a látogatók elől.

Az amerikai nudistaszervezet vezetője hozzátette, hogy a lezárások még a ruhás strandolók és a meztelenek között is feszültséget szíthatnak. Ugyanakkor akadtak olyanok is, akik szerint a teknősöknek és a nudistáknak is menniük kell, mert a rakéták fontosabbak minden másnál.

A vita közben a SpaceX tovább építi a Starship tornyát, és vizsgálat alatt van a cég kérvénye. Úgy tűnik, a világ egyik legfurcsább összecsapása körvonalazódik: Elon Musk rakétái és a nudisták szabadsága került szembe egymással – írja a Vice.