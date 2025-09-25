Kórházba került a Star Trek legendás színésze

A Star Trek ikonikus színészét, William Shatnert sürgősséggel vitték kórházba Los Angelesben. A Kirk kapitány szerepével világhírűvé vált sztár állapota stabil, de az eset újra ráirányította a figyelmet törékeny egészségére.

William Shatner a Star Trek legendás Kirk kapitánya kórházba került (illusztráció)

Fotó: ARACHNID PRODUCTIONS / Collection ChristopheL via AFP

William Shatner, a Star Trek sorozat világszerte imádott színésze, sürgősséggel kórházba került Los Angelesben. A 94 éves sztár otthonában lett rosszul, vércukorszintje okozott problémát. Elővigyázatosságból mentőt hívott, amely a Los Angeles-i tűzoltóságtól érkezett, és kórházba szállította.

Az orvosok azonnal megfigyelés alá helyezték, állapota azonban stabilnak tűnik. James T. Kirk kapitány legendás megformálója állítólag kényelmesen pihen, miközben rajongók milliói lélegzetvisszafojtva várják a további híreket. Képviselője egyelőre nem reagált a sajtó megkereséseire.

Shatner nem először néz szembe komoly egészségügyi kihívásokkal. Tavaly arról számolt be, hogy sikeresen legyőzte a negyedik stádiumú melanomát, annak ellenére, hogy az orvosok rendkívül rossz esélyeket jósoltak neki – írja a Pagesix.com.