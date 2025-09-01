Súlyos autóbalesetet szenvedett a volt New York-i polgármester

Súlyos balesetet szenvedett a 81 éves Rudy Giuliani szombat este. A politikus egy Ford Bronco utasaként utazott, amikor a járműbe hátulról beleszállt egy sofőr New Hampshire államban – írja a BBC.

Súlyos autóbalesetet szenvedett Rudy Giuliani, New York volt polgármestere Fotó: MICHAEL M. SANTIAGO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Giulianinak a súlyos balesetben több háti csigolyája is eltört, a karján és a lábain többszörös zúzódást szenvedett.

A balesetben sérülteket stabil állapotban szállították kórházba.

A baleset röviddel azután történt, hogy Giuliani egy állítólagos családon belüli erőszak áldozatán segített, aki megállította őt az úton.

A rendőrség kihallgatta a vétkes jármű sofőrjét, a baleset körülményeinek kivizsgálása folyamatban van.