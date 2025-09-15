Nicole Kidman lánya mindent megmutatott, átlátszó felsőben hódított

Nicole Kidman és Keith Urban legidősebb lánya, Sunday Rose a 2025-ös New York-i divathét (NYFW) egyik eseményén jelent meg. A 17 éves modell egy elegáns, átlátszó Chanel crop topot és fekete selyemnadrágot viselt Sofia Coppola „Chanel Haute Couture” című könyvének bemutatóján. A fiatal tehetség Romy Marsszal, Coppola lányával együtt pózolt a fotósoknak - írja a Page Six.

Sunday Rose egy korábbi eseményen - Fotó: DIMITRIOS KAMBOURIS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Sunday Rose karrierje gyorsan ível felfelé

Sunday Rose augusztusban már a Nylon magazin címlapján is feltűnt, „It girl”-ként bemutatva.

Korábban a Miu Miu 2024-es bemutatóján debütált, ahol kifinomult, fehér ruhában lépett kifutóra, majd a márka 2025-ös tavaszi kampányában is szerepelt.

Nicole Kidman’s 17-year-old daughter is stepping it up this New York Fashion Week, paying respect to her famous family lineage in ’90s style. https://t.co/TpZOr8uFYw — Vogue Runway (@VogueRunway) September 12, 2025

A fiatal modell egy interjújában elmondta, hogy családjában az iskola mindig elsőbbséget élvez, és csak 16 éves kora után kezdhetett el dolgozni a divatiparban. Sunday Rose mellett húga, a 14 éves Faith is bemutatkozott a szépségiparban: tavaly nyáron a Clé de Peau Beauté kampányában szerepelt, Nicole Kidman oldalán.