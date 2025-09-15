Hírlevél

Nicole Kidman

Nicole Kidman lánya mindent megmutatott, átlátszó felsőben hódított

Nicole Kidman és Keith Urban 17 éves lánya egy Chanel-szettben keltett feltűnést a New York-i divathéten. Sunday Rose már címlapon is szerepelt, és a kifutón is bemutatkozott.
Nicole Kidmandivatbemutatólányamodell

Nicole Kidman és Keith Urban legidősebb lánya, Sunday Rose a 2025-ös New York-i divathét (NYFW) egyik eseményén jelent meg. A 17 éves modell egy elegáns, átlátszó Chanel crop topot és fekete selyemnadrágot viselt Sofia Coppola „Chanel Haute Couture” című könyvének bemutatóján. A fiatal tehetség Romy Marsszal, Coppola lányával együtt pózolt a fotósoknak - írja a Page Six.

NEW YORK, NEW YORK - SEPTEMBER 05: Sunday Rose attends MIUTINE CLUB Hosted By MIUTINE BY MIU MIU at The Twenty Two on September 05, 2025 in New York City. Dimitrios Kambouris/Getty Images for Miu Miu Beauty/AFP (Photo by Dimitrios Kambouris / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Sunday Rose egy korábbi eseményen - Fotó: DIMITRIOS KAMBOURIS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Sunday Rose karrierje gyorsan ível felfelé

Sunday Rose augusztusban már a Nylon magazin címlapján is feltűnt, „It girl”-ként bemutatva. 

Korábban a Miu Miu 2024-es bemutatóján debütált, ahol kifinomult, fehér ruhában lépett kifutóra, majd a márka 2025-ös tavaszi kampányában is szerepelt.

A fiatal modell egy interjújában elmondta, hogy családjában az iskola mindig elsőbbséget élvez, és csak 16 éves kora után kezdhetett el dolgozni a divatiparban. Sunday Rose mellett húga, a 14 éves Faith is bemutatkozott a szépségiparban: tavaly nyáron a Clé de Peau Beauté kampányában szerepelt, Nicole Kidman oldalán.

 

