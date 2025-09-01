Repült a nőcsábász igazgató a svájci multicégtől

Zaftos kis történet, ahogy véget ért Laurent Freixe karrierje a svájci Nestlénél.

A Nestlé svájci központja Veveyben

Fotó: Nestlé

A csalfa francia vezérigazgatónak azonnali hatállyal távoznia kellett a svájci élelmiszeripari óriástól, miután kiderült, hogy titkos viszonyt folytatott egy beosztottjával.

A multicég belső szabályzata szerint ez szigorúan tilos – így a románc a karrierjébe került.

A botrányról egy belső vizsgálat rántotta le a leplet, amit a Nestlé elnöke, Paul Bulcke és a független igazgató, Pablo Isla felügyelt. Jogászok, tanácsadók, szabályzatok – minden bevetésre került, és a végén egyértelmű lett: Freixe átlépett egy határt.

„Ez egy szükséges döntés volt. A Nestlé értékei nem engedik meg az ilyen magatartást” – olvasható Paul Bulcke szavai a vállalat közleményében.

Új lendületet a svájci multicégnek

A svájciak már meg is találtak az új cégvezért. A nőcsábász Freixe helyére Philipp Navratil érkezik, akit a Nestlénél sztármenedzsereként tartanak számon. Nemcsak tapasztalt, hanem állítólag dinamikus, inspiráló, és igazi csapatjátékos. Jó régen, 2001-ben kezdett a vállalatnál. Dolgozott Közép-Amerikában, felvirágoztatta a Nescafé márkát Mexikóban, legutóbb pedig a Nespresso élén volt. Az igazgatóság szerint minden adott, hogy új lendületet adjon a svájci multicégnek.