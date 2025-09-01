Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Megtámadták Andrej Babist, kórházba került az egykori cseh miniszterelnök

Nestlé

Repült a nőcsábász igazgató a svájci multicégtől

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szerelmi botrány rázta meg a Nestlét. A világ egyik legnagyobb élelmiszeripari óriásánál a svájciak azonnal kirúgták a vezérigazgatót, aki titkos viszonyt folytatott az egyik beosztottjával. Már az utódja is megvan Laurent Freixe-nek.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Nestléélelmiszeriparmulticégszerelemnőcsábász

Zaftos kis történet, ahogy véget ért Laurent Freixe karrierje a svájci Nestlénél.

svájc
A Nestlé svájci központja Veveyben
Fotó: Nestlé

A csalfa francia vezérigazgatónak azonnali hatállyal távoznia kellett a svájci élelmiszeripari óriástól, miután kiderült, hogy titkos viszonyt folytatott egy beosztottjával. 

A multicég belső szabályzata szerint ez szigorúan tilos – így a románc a karrierjébe került.

A botrányról egy belső vizsgálat rántotta le a leplet, amit a Nestlé elnöke, Paul Bulcke és a független igazgató, Pablo Isla felügyelt. Jogászok, tanácsadók, szabályzatok – minden bevetésre került, és a végén egyértelmű lett: Freixe átlépett egy határt.

„Ez egy szükséges döntés volt. A Nestlé értékei nem engedik meg az ilyen magatartást” – olvasható Paul Bulcke szavai a vállalat közleményében.

Új lendületet a svájci multicégnek

A svájciak már meg is találtak az új cégvezért. A nőcsábász Freixe helyére Philipp Navratil érkezik, akit a Nestlénél sztármenedzsereként tartanak számon. Nemcsak tapasztalt, hanem állítólag dinamikus, inspiráló, és igazi csapatjátékos. Jó régen, 2001-ben kezdett a vállalatnál. Dolgozott Közép-Amerikában, felvirágoztatta a Nescafé márkát Mexikóban, legutóbb pedig a Nespresso élén volt. Az igazgatóság szerint minden adott, hogy új lendületet adjon a svájci multicégnek.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!