Gyerekekkel gyilkoltatnak meg embereket a svéd migránbandák

A lányok sokszor azért vállalják a részvételt, hogy bizonyítsák keménységüket és helytállásukat a bandákban. Svédország ügyészsége több megrázó esetet is ismertetett, amelyekben kiskorú lányoknak kellett dönteniük élet-halál kérdésekben – írja a Ripost.

Sok esetben a gyerekek maguk is áldozatok.

Fotó: Shutterstock



Svédország élen jár a gyermekbűnözésben

2024-ben mintegy 280, 15–17 év közötti lány ellen indult eljárás gyilkosság, emberölés vagy más erőszakos bűncselekmény miatt. A kormány most azt tervezi, hogy 13 évre csökkenti a büntethetőségi korhatárt a fiatalkorú elkövetők miatt. A bandák gyakran titkosított online csatornákon toborozzák a gyerekeket, akik bizonyítani akarják elszántságukat. A lányok szerepe sokáig háttérbe szorult, ám mára egyértelmű, hogy aktív részesei a bűnözésnek. Szakértők szerint

sok esetben maguk is áldozatok, hiszen drogfüggőség, trauma és szexuális bántalmazás áll a háttérben.

A svéd társadalom egyre inkább szembesül azzal, hogy a fiatalkorúak nemcsak elszenvedői, hanem elkövetői is a bűncselekményeknek. A politikai viták középpontjában a bevándorlás és a sikertelen integráció áll. A kormány szerint a bűnbandák már rendszerszintű fenyegetést jelentenek az ország stabilitására. Lövöldözések és robbantások mára szinte mindennapossá váltak a skandináv államban. A hatóságok most fokozott figyelmet fordítanak a lányok bűnözésben betöltött szerepének feltárására.

A svédeknek elegük van a migránsokból

A svédek megbánták, hogy tömegével engedték be a migránsokat. Az Ipsos által végzett legújabb felméréséről az derült ki, hogy a svédek valamivel több mint a fele, 56 százaléka az országba érkező migránsok számának csökkentését szeretné. A bevándorlás támogatói csupán 12 százalék.

Ahogy azt az Origo korábban megírta, az elmúlt években elszabadult a migránsokhoz köthető bűnözés Svédországban, megugrott a nemi erőszakok száma, az emberölések aránya pedig magasabb, mint az Európai Unió bármely országában.