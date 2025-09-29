Őrült fordulat: Svédország orosz repülőket lőne le

„Ha nem engedelmeskedsz a parancsnak, a végső eszköz az erő alkalmazása… Más szóval a repülőgép lelövése” – mondta Svédország fegyveres erőinek főparancsnoka, Klasson az SVT helyi tévécsatornának adott interjúban.

Svédország orosz gépeket lőne le határsértés esetén

A főparancsnok kiemelte, hogy a végső döntést a pilóta hozza meg, aki a svéd határ közelében fenyegetéssel szembesül. Klasson szerint a svéd pilóták „megfelelő képzettséggel és tapasztalattal rendelkeznek” ahhoz, hogy helyes döntést hozzanak. Ugyanakkor nem számít a konfliktus eszkalációjára:

Nem hiszem, hogy Oroszország háborút akar a NATO-val. Úgy gondolom, politikailag szeretnék megosztani a NATO-t, kiemelni a gyengeségeinket, kihasználni azokat, és félelmet kelteni a lakosságban

– tette hozzá.

A NATO-tagországokban a lehetőséget azután kezdték megvitatni, hogy Lengyelország és Észtország Oroszországot a légterük megsértésével vádolta. Észtország szerint a szeptember 19-i incidensben három orosz MiG–31-es vadászgép vett részt. Ugyanezen a napon Lengyelország közölte, hogy két orosz vadászgép a Balti-tengeren található lengyel olajplatform felett repült el.

A Kreml ezt a NATO részéről tett fenyegetést súlyos eszkalációnak minősítette az orosz repülőgépek lelövésére vonatkozóan.