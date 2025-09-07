Tragikus reptéri baleset: egy férfi életét vesztette

Szeptember 7-én, helyi idő szerint délelőtt fél 11 körül történt a tragédia a Sydney Airport területén, Mascot városrészben. Egy repülőtéri rakodómunkást munka közben ütött el egy jármű a teherszállítási részlegen – írja a Mirror.

A rendőrség vizsgálja a Sydney repülőterén történt halálos baleset körülményeit

Tragikus raktári baleset: meghalt egy dolgozó Sydney repülőterén

A mentők perceken belül a helyszínre érkeztek, de a férfi életét már nem tudták megmenteni, a helyszínen halottnak nyilvánították. A hatóságok egyelőre nem hozták nyilvánosságra a dolgozó nevét.

A rendőrség vizsgálja a halálos baleset körülményeit, de az esetet nem kezelik gyanús ügyként. A repülőtér teherszállítási terminálján továbbra is fokozott biztonsági intézkedések mellett zajlik a munka.