Rendkívüli

A magyar hoki hőse megmentette a gyerekek életét

reptéri munkás

Tragikus reptéri baleset: egy férfi életét vesztette

40 perce
Olvasási idő: 2 perc
Súlyos baleset rázta meg Sydney repülőterét vasárnap délelőtt. Egy negyvenes éveiben járó rakodómunkás életét vesztette, miután egy jármű elütötte a teherszállítási terminálon.
Szeptember 7-én, helyi idő szerint délelőtt fél 11 körül történt a tragédia a Sydney Airport területén, Mascot városrészben. Egy repülőtéri rakodómunkást munka közben ütött el egy jármű a teherszállítási részlegen – írja a Mirror.

Sydney
A rendőrség vizsgálja a Sydney repülőterén történt halálos baleset körülményeit
Fotó: Pixabay.com

Tragikus raktári baleset: meghalt egy dolgozó Sydney repülőterén

A mentők perceken belül a helyszínre érkeztek, de a férfi életét már nem tudták megmenteni, a helyszínen halottnak nyilvánították. A hatóságok egyelőre nem hozták nyilvánosságra a dolgozó nevét.

A rendőrség vizsgálja a halálos baleset körülményeit, de az esetet nem kezelik gyanús ügyként. A repülőtér teherszállítási terminálján továbbra is fokozott biztonsági intézkedések mellett zajlik a munka.

 

