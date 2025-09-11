Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Fenyegetőzik a NATO: a lengyel dróntámadás nem marad megtorlatlanul

sztár

Dagadtra verték Sydney Sweeney fejét – videó

17 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A világhírű sztár az utóbbi hónapokban több mint tíz kilót szedett magára. Sydney Sweeney teljes erőbedobással készül új filmjére, amiben egy világhírű ökölvívót játszik, a szerep pedig megkívánta, hogy néhány kilót felszedjen.
Link másolása
Vágólapra másolva!
sztárfilmelőzetesSydney Sweeney

A Black Bear Pictures amerikai független filmgyártó cég bemutatta a „Christy” című film új előzetesét. Az alkotásban Sydney Sweeney alakítja a világhírű amerikai ökölvívót, Christy Martint – számol be a hírről a Variety. 

Sydney Sweeney
Sydney Sweeney Fotó: THENEWS2, M10S / NurPhoto

Sydney Sweeney elárulta, hogy összesen 13,5 kilogrammot hízott a szerep kedvéért, de a felkészülés alatt rengeteget edzett is. 

„Táplálkozási szakértő, súlyzós edző és bokszedző is segítette a felkészülést” – mondta a sztár. 

Megnöveltük a kalóriabevitelt, rengeteg fehérjeturmixot és kiegészítőt fogyasztottam, mindent ettem. Rengeteg mogyoróvajas szendvicset ettem, folyton ittam a turmixokat. A sok mozgás miatt sok kalóriát is égettem, ezért különösen nehéz kihívás volt tartani a tempót és növelni a súlyt

– tette hozzá. 

A filmben feltűnik majd Katy O’Brian, Merritt Wever, Ben Foster, Ethan Embry, Chad L. Coleman, Valyn Hall és Tony Cavalero is. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!