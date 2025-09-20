Sydney Sweeney-t árulónak kiáltották ki Trump-párti nézetei miatt

Sydney Sweeney Hollywood egyik legmegosztóbb színésznője lett. A sztár botrány közepén találta magát, miután összejött Scooter Braunnal, akit Taylor Swift rajongói évek óta gyűlölnek. A szexi színésznő karrierje eközben rakétaként ível felfelé, miközben a konzervatív oldalhoz sorolják.

Fotó: THENEWS2, M10S / NurPhoto

Sydney Sweeney: botrány és felemelkedés Hollywoodban

Sydney Sweeney Hollywood egyik legellentmondásosabb színésznője. Már korábban is sok támadás érte, mert Trump szimpatizánsaként emlegették, most pedig azzal került a reflektorfénybe, hogy kapcsolatban van Scooter Braunnal. Ő az a zenei mogul, akit Taylor Swift rajongói évek óta gyűlölnek, miután megszerezte az énekesnő első hat albumának jogait. A botrány azóta sem csillapodott, hiszen Swift állítása szerint „ellopták” a dalait, és emiatt teljes tábora árulónak tartja Braunt.

Sydney Sweeney így akaratlanul is a kultúrharc középpontjába került, ahol a liberális és konzervatív oldalak élesen szemben állnak.

Fotó: PATRICK T. FALLON / AFP

A színésznő azonban nem foglalkozik a zajjal. Barátai szerint boldog, mert Braun tisztelettel bánik vele, és nem a pénzére vagy hírnevére hajt. Ez nagy változás korábbi kapcsolataihoz képest, ahol sokszor kihasználták. A rajongók felháborodása azonban nem csitul: Taylor Swift tábora minden lépésüket figyeli, és a botrány csak tovább dagad.

A konzervatív sztár szexi karrierje

Sydney Sweeney pályája közben megállíthatatlan. Már 2018-ban feltűnt A szolgálólány meséjében és a Sharp Objects-ben, majd az Eufória tette világhírűvé. A The White Lotus elkényeztetett tinijeként is emlékezetes alakítást nyújtott, és tudatosan használja szexi megjelenését. A topless jelenetek sem zavarták, sőt nagyszülei is büszkén dicsérték a szereplését. Karrierje azóta is felfelé ível.

Fotó: VALERIE MACON / AFP

Miközben a sztár egyre sikeresebb, politikai imázsa vitákat kelt. A 2022-es családi bulin készült fotók – MAGA sapkás és „Blue Lives Matter” pólós vendégekkel – sokak szemében konzervatív szimbólummá tették. Sweeney szerint félreértésről volt szó, de azóta is Trump-közeli színésznőként emlegetik. Hollywoodban ezzel a címkével élni veszélyes, ám ő úgy tűnik, nem törődik a támadásokkal.

A cikk a Daily Mail információi alapján készült.