Sydney Sweeney

Sydney Sweeney-t árulónak kiáltották ki Trump-párti nézetei miatt

53 perce
Olvasási idő: 5 perc
Szexi színésznő. Újabb sztárbotrány Hollywoodban. Taylor Swift rajongói és Sydney Sweeney. Kell ennél több? Hollywoodban ritka, hogy valaki egyszerre a reflektorfény kedvence és a kultúrharc célpontja legyen. Sydney Sweeney most pontosan ezt a szerepet tölti be: egyszerre szexi sztár és politikai szimbólum. A botrány azonban csak erősíti a nevét, miközben sorra kapja a nagy lehetőségeket.
Sydney Sweeney Hollywood egyik legmegosztóbb színésznője lett. A sztár botrány közepén találta magát, miután összejött Scooter Braunnal, akit Taylor Swift rajongói évek óta gyűlölnek. A szexi színésznő karrierje eközben rakétaként ível felfelé, miközben a konzervatív oldalhoz sorolják.

Sydney Sweeney
Sydney Sweeney
Fotó: THENEWS2, M10S / NurPhoto

Sydney Sweeney: botrány és felemelkedés Hollywoodban

Sydney Sweeney Hollywood egyik legellentmondásosabb színésznője. Már korábban is sok támadás érte, mert Trump szimpatizánsaként emlegették, most pedig azzal került a reflektorfénybe, hogy kapcsolatban van Scooter Braunnal. Ő az a zenei mogul, akit Taylor Swift rajongói évek óta gyűlölnek, miután megszerezte az énekesnő első hat albumának jogait. A botrány azóta sem csillapodott, hiszen Swift állítása szerint „ellopták” a dalait, és emiatt teljes tábora árulónak tartja Braunt. 

Sydney Sweeney így akaratlanul is a kultúrharc középpontjába került, ahol a liberális és konzervatív oldalak élesen szemben állnak.

Elképesztően szexi fotókon domborodik Sydney Sweeney csábító alakja!

US actress Sydney Sweeney arrives for the 77th Primetime Emmy Awards at the Peacock Theatre at LA Live in Los Angeles on September 14, 2025. (Photo by Patrick T. Fallon / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE
Sydney Sweeney
Fotó: PATRICK T. FALLON / AFP

A színésznő azonban nem foglalkozik a zajjal. Barátai szerint boldog, mert Braun tisztelettel bánik vele, és nem a pénzére vagy hírnevére hajt. Ez nagy változás korábbi kapcsolataihoz képest, ahol sokszor kihasználták. A rajongók felháborodása azonban nem csitul: Taylor Swift tábora minden lépésüket figyeli, és a botrány csak tovább dagad.

Hatalmas a botrány: náci propagandával vádolják a legszebb mellű világsztár reklámját.

A konzervatív sztár szexi karrierje

Sydney Sweeney pályája közben megállíthatatlan. Már 2018-ban feltűnt A szolgálólány meséjében és a Sharp Objects-ben, majd az Eufória tette világhírűvé. A The White Lotus elkényeztetett tinijeként is emlékezetes alakítást nyújtott, és tudatosan használja szexi megjelenését. A topless jelenetek sem zavarták, sőt nagyszülei is büszkén dicsérték a szereplését. Karrierje azóta is felfelé ível.

US actress Sydney Sweeney attends the special presentation of Christy at the Princess of Wales theater during the Toronto International Film Festival (TIFF) in Toronto, Ontario, Canada, on September 5, 2025. (Photo by VALERIE MACON / AFP)
Fotó: VALERIE MACON / AFP

Miközben a sztár egyre sikeresebb, politikai imázsa vitákat kelt. A 2022-es családi bulin készült fotók – MAGA sapkás és „Blue Lives Matter” pólós vendégekkel – sokak szemében konzervatív szimbólummá tették. Sweeney szerint félreértésről volt szó, de azóta is Trump-közeli színésznőként emlegetik. Hollywoodban ezzel a címkével élni veszélyes, ám ő úgy tűnik, nem törődik a támadásokkal.

A cikk a Daily Mail információi alapján készült.

 

