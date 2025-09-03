Újabb szexi reklám Sydney Sweeney-től, ettől leesik az álla – videó

Sydney Sweeney ismét reflektorfénybe került: a népszerű amerikai színésznő a luxusdivatmárka, a Jimmy Choo új kampányának főszereplője lett. A 25 éves sztár, akit a legtöbben az Eufória és a Fehér Lótusz sorozatokból ismerhetnek, ezúttal egy elegáns, őszi kollekciót mutat be - írja az Outkick.

Sydney Sweeney - Fotó: CraSH / imageSPACE via ZUMA Press Wire

A fotókon és videókon Sweeney látványos koreográfiával, balett ihlette mozdulatokkal pózol, hiszen a koncepció a tánc és a nőiesség harmóniájára épít. A kampányban a színésznő leotárdban, magassarkúban és a márkára jellemző, letisztult kiegészítőkkel jelenik meg. A Jimmy Choo ezzel az új vonallal az őszi szezon erős kezdését célozza meg.

Nem véletlen, hogy a brit luxusmárka éppen Sweeneyt választotta: az elmúlt években a színésznő az egyik legkeresettebb fiatal hollywoodi sztárrá vált, sorra kapja a filmes szerepeket, és egyre több világmárka kampányának arca.

A márka őszi kollekciójának darabjai a luxus szegmenshez tartoznak: a cipők ára nagyjából 1300 dollárnál (közel félmillió forintnál) kezdődik, míg a táskák között 3000 dolláros (több mint egymillió forintos) darab is található.

A kampány képei rövid idő alatt hatalmas figyelmet kaptak a közösségi médiában. Sweeney követői lelkesen fogadták az új anyagot, sokan szerint a színésznő ismét bebizonyította, hogy nemcsak a képernyőn, hanem a divat világában is megállja a helyét.

SYDNEY SWEENEY x JIMMY CHOO pic.twitter.com/jCyCdvIzQP — ً (@sydneyfilesx) September 2, 2025

Sydney Sweeney botrányos reklámja

Ahogy az Origo is beszámolt róla, egy ártatlan farmerreklám készteti tomboló őrjöngésre a woke mindennemű képviselőjét a múlt hét óta az USA-ban. Sydney Sweeney fehér, szőke, kék szemű jócsaj, egyébként színésznő, egy tipikus amerikai farmermárka reklámjában utalgatott a jó génjeire, meg arra hogy jó farmert hordani. Sydney Sweeney gyakran mutogatja magát merészebb képeken, de meztelenül is lehetett már látni napjaink egyik legszexibb színésznőjét.