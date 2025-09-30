Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Megszólalt Volodimir Z., az Északi Áramlat robbantója – hihetetlen dolgot állít

Sydney Sweeney

Hihetetlen ruhakölteményben tartotta születésnapját a szexi Sydney Sweeney – kép

9 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Csillogás, sztárok és intergalaktikus hangulat jellemezte a bulit, ahol mindenki a színésznőre figyelt. Sydney Sweeney így ünnepelte a születésnapját.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Sydney Sweeneyszínésznősztár

Az Euphoria és a The White Lotus színésznője, Sydney Sweeney szeptember 12-én ünnepelte 28. születésnapját. A születésnapi parti űr-tematikával, csillogással és sztárokkal teli hangulatban zajlott, ahol a különleges ruha mindent vitt.

sydney sweeney
Sydney Sweeney a torontói filmfesztiválon 
Fotó: MediaPunch

Sydney Sweeney születésnapi partiján sztárok sorakoztak

Sydney Sweeney számára idén a születésnap igazi kozmikus utazás volt. A színésznő egy ezüst miniruhában érkezett, amelyet apró csillagok díszítettek – nem is akármelyik darabról volt szó. Ugyanezt a ruhát viselte korábban Britney Spears a 2008-as Circus album szuper deluxe kiadásának borítóján.

Sydney Sweeney újra villantott – hosszú lábaitól is megőrült az internet

US actress Sydney Sweeney attends the special presentation of Christy at the Princess of Wales theater during the Toronto International Film Festival (TIFF) in Toronto, Ontario, Canada, on September 5, 2025. (Photo by VALERIE MACON / AFP)
Fotó: VALERIE MACON / AFP

Míg Spears fekete harisnyával és platformcipővel tette ikonikus darabbá a ruhát, addig Sweeney egy csillagokkal díszített Rene Caovilla magassarkúval párosította, amely tökéletesen illett az űr-tematikájú est fényéhez. A ruha eredetileg a The Blonds 2009-es tavaszi–nyári kollekciójából származik, így igazi ritkaságnak számít.

US actress Sydney Sweeney arrives for the 77th Primetime Emmy Awards at the Peacock Theatre at LA Live in Los Angeles on September 14, 2025. (Photo by Patrick T. Fallon / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE
Fotó: PATRICK T. FALLON / AFP

Az este egyik különlegessége egy fotózás volt: a színésznő szinte pontosan lemásolta Spears pózát, amelyet az ikonikus albumborítón láthatunk. A képeket Sweeney saját Instagram-oldalán is megosztotta, ezzel felrobbantva a rajongók idővonalát.

Ezek a mellek mindenkit meggyőznek – Sydney Sweeney új fotói minden fantáziát túlszárnyalnak

A születésnapi parti nemcsak a ruháról szólt, hanem a sztárokról is. Glen Powell, Jeff Bezos és párja, Lauren Sánchez Bezos, valamint Wiz Khalifa, Diplo és Sexyy Red is ott volt a vendégek között. 

A színésznő mellett feltűnt Scooter Braun is, akivel Sweeneyt mostanában egyre gyakrabban hozzák hírbe.

A bulin együtt ünnepeltek, és a források szerint a színésznő kifejezetten jól érezte magát a társaságában – számolt be a People magazin.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!