Hihetetlen ruhakölteményben tartotta születésnapját a szexi Sydney Sweeney – kép

Az Euphoria és a The White Lotus színésznője, Sydney Sweeney szeptember 12-én ünnepelte 28. születésnapját. A születésnapi parti űr-tematikával, csillogással és sztárokkal teli hangulatban zajlott, ahol a különleges ruha mindent vitt.

Sydney Sweeney a torontói filmfesztiválon

Fotó: MediaPunch

Sydney Sweeney születésnapi partiján sztárok sorakoztak

Sydney Sweeney számára idén a születésnap igazi kozmikus utazás volt. A színésznő egy ezüst miniruhában érkezett, amelyet apró csillagok díszítettek – nem is akármelyik darabról volt szó. Ugyanezt a ruhát viselte korábban Britney Spears a 2008-as Circus album szuper deluxe kiadásának borítóján.

Sydney Sweeney újra villantott – hosszú lábaitól is megőrült az internet

Fotó: VALERIE MACON / AFP

Míg Spears fekete harisnyával és platformcipővel tette ikonikus darabbá a ruhát, addig Sweeney egy csillagokkal díszített Rene Caovilla magassarkúval párosította, amely tökéletesen illett az űr-tematikájú est fényéhez. A ruha eredetileg a The Blonds 2009-es tavaszi–nyári kollekciójából származik, így igazi ritkaságnak számít.

Fotó: PATRICK T. FALLON / AFP

Az este egyik különlegessége egy fotózás volt: a színésznő szinte pontosan lemásolta Spears pózát, amelyet az ikonikus albumborítón láthatunk. A képeket Sweeney saját Instagram-oldalán is megosztotta, ezzel felrobbantva a rajongók idővonalát.

Ezek a mellek mindenkit meggyőznek – Sydney Sweeney új fotói minden fantáziát túlszárnyalnak

Ahhh sydney sweeney got sexyy red to perform at her birthday party 😭 pic.twitter.com/sT1IEF0JQj — litgitte 💗 (@MimieZaforas) September 29, 2025

A születésnapi parti nemcsak a ruháról szólt, hanem a sztárokról is. Glen Powell, Jeff Bezos és párja, Lauren Sánchez Bezos, valamint Wiz Khalifa, Diplo és Sexyy Red is ott volt a vendégek között.

A színésznő mellett feltűnt Scooter Braun is, akivel Sweeneyt mostanában egyre gyakrabban hozzák hírbe.

A bulin együtt ünnepeltek, és a források szerint a színésznő kifejezetten jól érezte magát a társaságában – számolt be a People magazin.