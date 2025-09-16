Minden férfi álma szexi fürdőruhákban pózolt – őrületes képeken Sydney Sweeney szülinapi ragyogása

Sydney Sweeney ismét döglesztően szexi képen mutogatta magát. A Fehér lótusz és az Eufória színésznője a hétvégén ünnepelte 28. születésnapját, amelyet barátai körében, napsütésben és kalandok közepette töltött. Instagramján „kis marsi utazásként” mutatta meg a kiruccanást, ahol a vörös sziklák és a tavak hátterében szinte filmszerű jelenetek bontakoztak ki.

Sydney Sweeney

Fotó: PATRICK T. FALLON / AFP

Sydney Sweeney születésnapi utazása: szexi kalandok és bíbor gála

Egy fekete, mélyen dekoltált fürdőruhában a tó közepén pózolt, mintha a víz színpaddá vált volna. A következő pillanatban vakmerően szikláról ugrott barátaival, majd motorcsónak mögött szelte a hullámokat. Egy aranyszínű bikiniben, áttetsző ingben és cowboykalapban a kanyonok falai között állt, mintha egy szürreális westernbe lépett volna. Később fehér egyrészesben barlangokat fedezett fel, és sárba írta nevét a falra – mintha saját történetét akarta volna a kőzetbe vésni.

A kaland után teljesen másik világba lépett át Sydney Sweeney. Los Angelesben, az Emmy-gála vörös szőnyegén már nem a napfény és a víz, hanem a reflektorok vakító fénye ölelte körül. A szolgálólány meséje színésznője pánt nélküli, bíbor Oscar De La Renta estélyiben tündökölt, amelyet egy 120 karátos gyémántnyaklánc díszített.

A központi ékkő, egy 40 karátos marquise függő, úgy ragyogott, mintha a marsi táj fényét hozta volna magával a vörös szőnyegre.