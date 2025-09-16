Hírlevél

Dróntámadás: kis híján életekbe került a lengyelek ocsortány nagy buktája

Sydney Sweeney

Minden férfi álma szexi fürdőruhákban pózolt – őrületes képeken Sydney Sweeney szülinapi ragyogása

A 28. születésnapját ünneplő sztár barátaival töltött napfényes, kalandokkal teli utazást. Sydney Sweeney szexi fürdőruhákban pózolt, szikláról ugrott a vízbe, majd a hétvégét bíbor Oscar De La Renta ruhában zárta az Emmy-gálán. A színésznő ünneplése egyszerre volt vad és elegáns, mintha két világ határán mozgott volna.
Sydney SweeneyEmmy-gálaszexiszínésznő

Sydney Sweeney ismét döglesztően szexi képen mutogatta magát. A Fehér lótusz és az Eufória színésznője a hétvégén ünnepelte 28. születésnapját, amelyet barátai körében, napsütésben és kalandok közepette töltött. Instagramján „kis marsi utazásként” mutatta meg a kiruccanást, ahol a vörös sziklák és a tavak hátterében szinte filmszerű jelenetek bontakoztak ki.

US actress Sydney Sweeney arrives for the 77th Primetime Emmy Awards at the Peacock Theatre at LA Live in Los Angeles on September 14, 2025. (Photo by Patrick T. Fallon / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE
Sydney Sweeney
Fotó: PATRICK T. FALLON / AFP

Sydney Sweeney születésnapi utazása: szexi kalandok és bíbor gála

Egy fekete, mélyen dekoltált fürdőruhában a tó közepén pózolt, mintha a víz színpaddá vált volna. A következő pillanatban vakmerően szikláról ugrott barátaival, majd motorcsónak mögött szelte a hullámokat. Egy aranyszínű bikiniben, áttetsző ingben és cowboykalapban a kanyonok falai között állt, mintha egy szürreális westernbe lépett volna. Később fehér egyrészesben barlangokat fedezett fel, és sárba írta nevét a falra – mintha saját történetét akarta volna a kőzetbe vésni.

Sydney Sweeney bombázatosan szexi képeiről készült Galériánkat itt tekintheti meg!

A kaland után teljesen másik világba lépett át Sydney Sweeney. Los Angelesben, az Emmy-gála vörös szőnyegén már nem a napfény és a víz, hanem a reflektorok vakító fénye ölelte körül. A szolgálólány meséje színésznője pánt nélküli, bíbor Oscar De La Renta estélyiben tündökölt, amelyet egy 120 karátos gyémántnyaklánc díszített.

A központi ékkő, egy 40 karátos marquise függő, úgy ragyogott, mintha a marsi táj fényét hozta volna magával a vörös szőnyegre.

 

