Hajjaj! Mély dekoltázzsal hódított a vörös szőnyegen Sydney Sweeney

A mindössze 27 éves sztár ismét megmutatta, miért tartják generációja egyik legígéretesebb színésznőjének. Sydney Sweeney a fesztiválon új filmje, a Christy premierjén jelent meg, amely egy életrajzi sportdráma. A színésznő ebben a szerepben jelentős fizikai átalakuláson ment keresztül, amelyet a kritikusok is méltattak - írja a Page Six.

Sydney Sweeney fizikai átalakulását a kritikusok is méltatták. Fotó: MICHAEL LOCCISANO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Sydney Sweeney izmos átalakulással hódít új filmjében

A Christy című film Christy Martin bokszolónő életét dolgozza fel. Sydney Sweeney a hiteles alakítás érdekében három hónap alatt 13 kiló izmot épített, napi többórás edzésprogrammal. A produkció első értékelései szerint a bokszjelenetek látványosak és élethűek, a színésznő teljesítménye pedig kiemelkedő.

Bár Sweeney korábban vitatott reklámkampányban is szerepelt, a TIFF-en egyértelművé tette: most minden figyelmét a filmre és annak készítőire szeretné fordítani. Nyilatkozataiban hangsúlyozta, hogy a projekt fontos mérföldkő a karrierjében, és hálás az alkotótársaknak.