Sydney Sweeney

Hajjaj! Mély dekoltázzsal hódított a vörös szőnyegen Sydney Sweeney

A Torontói Nemzetközi Filmfesztivál vörös szőnyegén rengeteg világsztár vonult fel. Sydney Sweeney ezúttal is kitűnt a tömegből, és nemcsak külsejével, hanem új filmszerepe miatt is a figyelem középpontjába került. A színésznő minden részletre ügyelt, hogy maradandó benyomást keltsen.
Sydney SweeneyTIFFúj szerep

A mindössze 27 éves sztár ismét megmutatta, miért tartják generációja egyik legígéretesebb színésznőjének. Sydney Sweeney a fesztiválon új filmje, a Christy premierjén jelent meg, amely egy életrajzi sportdráma. A színésznő ebben a szerepben jelentős fizikai átalakuláson ment keresztül, amelyet a kritikusok is méltattak - írja a Page Six.

TORONTO, ONTARIO - SEPTEMBER 05: Sydney Sweeney attends the premiere of "Christy" during the 2025 Toronto International Film Festival at Princess of Wales Theatre on September 05, 2025 in Toronto, Ontario. Michael Loccisano/Getty Images/AFP (Photo by Michael loccisano / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Sydney Sweeney fizikai átalakulását a kritikusok is méltatták. Fotó: MICHAEL LOCCISANO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Sydney Sweeney izmos átalakulással hódít új filmjében

A Christy című film Christy Martin bokszolónő életét dolgozza fel. Sydney Sweeney a hiteles alakítás érdekében három hónap alatt 13 kiló izmot épített, napi többórás edzésprogrammal. A produkció első értékelései szerint a bokszjelenetek látványosak és élethűek, a színésznő teljesítménye pedig kiemelkedő.

Bár Sweeney korábban vitatott reklámkampányban is szerepelt, a TIFF-en egyértelművé tette: most minden figyelmét a filmre és annak készítőire szeretné fordítani. Nyilatkozataiban hangsúlyozta, hogy a projekt fontos mérföldkő a karrierjében, és hálás az alkotótársaknak.

 

