Sydney Sweeney újra villantott – hosszú lábaitól is megőrült az internet

A cipőmárka, a HEYDUDE legújabb kampányához készült képeken Sydney Sweeney elegánsan ült egy széken, keresztbe tett lábakkal, miközben könnyedén villantotta meg tónusos alakját. Bár a mostani fotósorozat visszafogottabb, mint a korábbi country-stílusú kampány, azért a szexi kisugárzás most sem hiányzott – írja a Daily Mail.

Sydney Sweeney

Fotó: PATRICK T. FALLON / AFP

Sydney Sweeney botrányok és szerelmi pletykák kereszttüzében

A színésznő idén nyáron kis híján „cancel culture” áldozatává vált, miután az American Eagle reklámjában való szereplése heves kritikát váltott ki. A kampányt egyesek „náci propagandának” nevezték, ami miatt hatalmas közösségi médiás felháborodás söpört végig. A márka akkor kiállt mellette, mondván: „mindig is a farmerról szólt” a reklám.

De Sydney Sweeney-t a botrányok nem állították meg: a színésznő mostanában magánéletével is címlapokra került, miután több romantikus vacsorán is lefotózták Scooter Braun társaságában, aki korábban Justin Bieber menedzsere volt.

A páros állítólag Jeff Bezos és Lauren Sanchez esküvőjén találkozott, és azóta egyre több közös randevújuk van Los Angelesben.

Úgy tűnik, Sydney a botrányok és a kritikusok ellenére is remekül érzi magát: egyszerre uralja a vörös szőnyeget, a reklámkampányokat és a bulvárhírek világát.