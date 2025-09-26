Hírlevél

Sydney Sweeney

Sydney Sweeney újra villantott – hosszú lábaitól is megőrült az internet

Sydney Sweeney nem hagyja, hogy a botrányok megtörjék: a 28 éves színésznő legújabb kampányában ismét a figyelem középpontjába került. A Sydney Sweeney nevével fémjelzett reklámfotókon a Eufória sztárja barna velúr dzsekiben, tűsarkú nélkül, ám annál hangsúlyosabban mutatta meg hosszú, barnára sült lábait.
A cipőmárka, a HEYDUDE legújabb kampányához készült képeken Sydney Sweeney elegánsan ült egy széken, keresztbe tett lábakkal, miközben könnyedén villantotta meg tónusos alakját. Bár a mostani fotósorozat visszafogottabb, mint a korábbi country-stílusú kampány, azért a szexi kisugárzás most sem hiányzott – írja a Daily Mail.

US actress Sydney Sweeney arrives for the 77th Primetime Emmy Awards at the Peacock Theatre at LA Live in Los Angeles on September 14, 2025. (Photo by Patrick T. Fallon / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE
Sydney Sweeney
Fotó: PATRICK T. FALLON / AFP

Sydney Sweeney botrányok és szerelmi pletykák kereszttüzében

A színésznő idén nyáron kis híján „cancel culture” áldozatává vált, miután az American Eagle reklámjában való szereplése heves kritikát váltott ki. A kampányt egyesek „náci propagandának” nevezték, ami miatt hatalmas közösségi médiás felháborodás söpört végig. A márka akkor kiállt mellette, mondván: „mindig is a farmerról szólt” a reklám.

De Sydney Sweeney-t a botrányok nem állították meg: a színésznő mostanában magánéletével is címlapokra került, miután több romantikus vacsorán is lefotózták Scooter Braun társaságában, aki korábban Justin Bieber menedzsere volt.

 A páros állítólag Jeff Bezos és Lauren Sanchez esküvőjén találkozott, és azóta egyre több közös randevújuk van Los Angelesben.

Úgy tűnik, Sydney a botrányok és a kritikusok ellenére is remekül érzi magát: egyszerre uralja a vörös szőnyeget, a reklámkampányokat és a bulvárhírek világát.

 

