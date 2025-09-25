Hódít a szagrandi, használt póló segítségével választanak párt

A szagrandi lényege, hogy a résztvevők nem képekre vagy online profilokra hagyatkoznak, hanem egymás testszagát szagolják meg. Az ausztrál művészek, Tega Brain és Sam Lavigne New Yorkban indították el a szolgáltatást, hogy bebizonyítsák: ösztöneink és feromonjaink sokkal többet elárulnak a vonzalomról, mint bármelyik fénykép - írja az ABC.

Szagrandi – egy különleges társkeresési módszer, ahol a feromonok dönthetnek a szerelemről. Illusztráció/Unsplash

A játék merész: három napig ugyanabban a pólóban kell járni, dezodor és parfüm nélkül. A levetett ruhát ezután más szinglik kapják meg, és a szag alapján dönthetnek, ki vonzó számukra. Ha mindkét fél pozitívan értékeli az illatot, akkor a rendszer összehozza őket.

Tudomány a szagrandi mögött

A szagrandi nem csupán különc hóbort. Kutatások igazolják, hogy az illatok sokat elárulnak a biológiai kompatibilitásról. A nők például ösztönösen azokhoz a férfiakhoz vonzódnak, akiknek génjei különböznek a sajátjaiktól, ez pedig egészségesebb és erősebb immunrendszerű utódokat eredményezhet.

Nem véletlenül mondják, hogy a „jó illat” az egyik legerősebb vonzalmi tényező.

Feromonparti – a szagrandi előzménye

Még a szagrandi előtt, 2010-ben Judith Prays szervezett feromonpartikat Brooklynban. Itt a vendégek szintén három napig hordott pólóikat vitték magukkal, és azok szagát szagolgatva döntötték el, kivel érdemes közelebbről is megismerkedni. A „szag-szimpátia” alapján alakultak ki a párok – és sokan számoltak be meglepően erős kémiai vonzalomról.

