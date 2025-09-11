Ezt nem láttuk jönni: az esküvő előtt szakított a híres sztárpár

Shaun White és Nina Dobrev tavaly októberben jegyezte el egymást, ám az esküvőre már nem kerül sor. A szakítás jelei már mutatkoztak, aki szemfüles volt észrevehette, hogy Nina a legutóbbi nyilvános megjelenésekor már nem viselte az eljegyzési gyűrűjét. Sőt, az Instagram-oldaláról is eltűnt az eljegyzést bejelentő poszt – írja az Enews.

Esküvő helyett szakítás: Shaun White és Nina Dobrev útjai elválnak.

Fotó: GettyImages

Az utolsó közös nyilvános szereplésük Los Angelesben volt augusztus végén. A források szerint kapcsolatukat mindig mély szeretet és támogatás jellemezte. Shaun White a sportkarrierje lezárásakor, Nina pedig egy súlyos sérülése idején támaszkodott a másikra. Bár az eljegyzés nagyon romantikus volt és álomesküvőt mindenki nagyon várta, most azonban mindketten úgy döntöttek, hogy a saját jövőjükre kívánnak koncentrálni és külön utakon folytatják.

Kapcsolatukat szép emlékek és közös élmények kísérik. Bár útjaik elválnak, tisztelettel és szeretettel gondolnak egymásra.