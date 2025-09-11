Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Lengyel dróntámadás: egyesek szerint ez lehet Putyin következő célpontja

szakítás

Ezt nem láttuk jönni: az esküvő előtt szakított a híres sztárpár

11 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Shaun White és Nina Dobrev öt év után külön utakon folytatják. A szakítás közös döntés volt, amelyet nehéz szívvel, de kölcsönös tisztelettel hoztak meg.
Link másolása
Vágólapra másolva!
szakításShaun WhiteNina Dobrev

Shaun White és Nina Dobrev tavaly októberben jegyezte el egymást, ám az esküvőre már nem kerül sor. A szakítás jelei már mutatkoztak, aki szemfüles volt észrevehette, hogy Nina a legutóbbi nyilvános megjelenésekor már nem viselte az eljegyzési gyűrűjét. Sőt, az Instagram-oldaláról is eltűnt az eljegyzést bejelentő poszt írja az Enews.

szakítás
Esküvő helyett szakítás: Shaun White és Nina Dobrev útjai elválnak.
Fotó: GettyImages

Az utolsó közös nyilvános szereplésük Los Angelesben volt augusztus végén. A források szerint kapcsolatukat mindig mély szeretet és támogatás jellemezte. Shaun White a sportkarrierje lezárásakor, Nina pedig egy súlyos sérülése idején támaszkodott a másikra. Bár az eljegyzés nagyon romantikus volt és álomesküvőt mindenki nagyon várta, most azonban mindketten úgy döntöttek, hogy a saját jövőjükre kívánnak koncentrálni és külön utakon folytatják.

 Kapcsolatukat szép emlékek és közös élmények kísérik. Bár útjaik elválnak, tisztelettel és szeretettel gondolnak egymásra.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!