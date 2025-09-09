Vigyázat! Koktélparadicsom miatt terjed a szalmonella

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) vizsgálatai kimutatták, hogy a szalmonella-fertőzés a Szicíliából érkező koktélparadicsomhoz köthető. A Daily Star információi szerint az Egyesült Királyságban eddig 29, Németországban 68, Ausztriában 59, Olaszországban 78, Franciaországban pedig 24 beteget regisztráltak. Az Egyesült Államokban és Kanadában is jelentettek eseteket.

A szalmonella-járvány forrása a Szicíliából származó koktélparadicsom lehet

Fotó: Francisco Gomez Perpinan / Shutterstock

Milyen veszélyt jelent a szalmonella?

A szalmonella legtöbbször hús, tojás és szárnyas fogyasztásával terjed, de a paradicsomon is könnyen megtelepedhet. Ráadásul a paradicsomot gyakran nyersen eszik, így nincs hőkezelés, amely elpusztítaná a baktériumot.

A fertőzés 12–72 óra lappangás után lázzal, hasmenéssel és rosszulléttel jelentkezik. Különösen veszélyes a gyerekekre, az idősekre és a legyengült immunrendszerű emberekre. Súlyosabb esetben kórházi kezelésre is szükség lehet.