Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Putyin megfenyegette Brüsszelt

szalmonella

Vigyázat! Koktélparadicsom miatt terjed a szalmonella

23 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A szalmonella újabb élelmiszer-botrányt idézett elő, amelynek forrása a vizsgálatok szerint Szicíliából származó koktélparadicsom. A szalmonella-fertőzés már több mint 300 beteget érintett Európában és az Egyesült Államokban. A szakértők szerint a veszély egyelőre nem múlt el.
Link másolása
Vágólapra másolva!
szalmonellakoktélparadicsomEurópa

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) vizsgálatai kimutatták, hogy a szalmonella-fertőzés a Szicíliából érkező koktélparadicsomhoz köthető. A Daily Star információi szerint az Egyesült Királyságban eddig 29, Németországban 68, Ausztriában 59, Olaszországban 78, Franciaországban pedig 24 beteget regisztráltak. Az Egyesült Államokban és Kanadában is jelentettek eseteket.

A paradicsom héja aranyat ér szalmonella
A szalmonella-járvány forrása a Szicíliából származó koktélparadicsom lehet
Fotó: Francisco Gomez Perpinan / Shutterstock

Milyen veszélyt jelent a szalmonella?

A szalmonella legtöbbször hús, tojás és szárnyas fogyasztásával terjed, de a paradicsomon is könnyen megtelepedhet. Ráadásul a paradicsomot gyakran nyersen eszik, így nincs hőkezelés, amely elpusztítaná a baktériumot.

A fertőzés 12–72 óra lappangás után lázzal, hasmenéssel és rosszulléttel jelentkezik. Különösen veszélyes a gyerekekre, az idősekre és a legyengült immunrendszerű emberekre. Súlyosabb esetben kórházi kezelésre is szükség lehet.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!