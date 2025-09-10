Lengyel drónok: Putyin szándékosan tesztelhette a NATO-t

„Bár Oroszország biztosan tagadni fogja, hogy ez szándékos provokáció volt, nekünk ezt ebből a szemszögből kell néznünk” – mondta. Ismert: az éjszaka folyamán Lengyelország légterét több drón is megsértette, amik a feltételezések szerint Oroszországból származtak.

Szándékos lehetett a lengyelországi eset?

Fotó: AFP/Wojtek Radwanski / AFP/Wojtek Radwanski

Egyes vélemények szerint szándékos provokáció volt

„A Kreml azzal, hogy jelentős biztonsági incidenst okozott Lengyelországban, kétségtelenül arra számít, hogy megfélemlíti a lakosságot, hogy ellenezze Ukrajna további támogatását.”

Carpenter, az Egyesült Államok korábbi védelmi miniszterhelyettese Oroszország, Ukrajna, Eurázsia és a hagyományos fegyverek ellenőrzése ügyében, azt is elmondta: