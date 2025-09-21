Ezt ki ne hagyja! Ma este érdemes lesz az eget figyelni – mutatjuk, miért

Az év egyik legizgalmasabb csillagászati jelensége zajlik ma este. Szeptember 21-én a Szaturnusz oppozícióba kerül a Halak csillagképben, vagyis egész éjszaka megfigyelhető lesz napnyugtától egészen napkeltéig. A gyűrűs bolygó ilyenkor a legfényesebb (0,6 magnitúdó), és a leglátványosabb képet nyújtja távcsővel: korongja 19 ívmásodperc átmérőjű, gyűrűi pedig 44 ívmásodperc szélesnek látszanak – írja az Astronomy.

A Szaturnusz gyűrűi különleges szögben láthatók ma

Fotó: Unsplash

A világ bizonyos részein még különlegesebb esemény is várható: a Szaturnusz legnagyobb holdja, a Titán áthalad a bolygó előtt. A Titán különösen érdekes az asztrobiológusok számára, mivel felszíne alatt folyékony víz, a felszínén pedig metán- és etántavak találhatók. A csillagászok szerint a Szaturnusz szabad szemmel is könnyen megfigyelhető, fényes, fehér pontként az ég déli részén. A Titán átvonulásához azonban távcső szükséges – számol be a The Guardian.

Őszi égi események a Szaturnusz mellett

Október 29. – a Merkúr ritkán látható, de ekkor megpillantható napnyugta után.

November 17–18. – a Leonidák meteorraj csúcsidőszaka, látványos hullócsillagokkal.

November 21. – az Uránusz oppozícióba kerül, ekkor a legjobban észlelhető.

Az Origo korábban arról számolt be, hogy szeptember 22-én, hétfő este következik be az a csillagászati pillanat, amikor a Nap az Egyenlítő fölött delel.