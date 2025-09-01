Hírlevél

Rendkívüli

Ajjaj! Keményen odacsapott a Mercedes – Ursula von der Leyen nem fog örülni

tragédia

Szelfizés közben zuhant a halálba, fia lentről nézte tehetetlenül a tragédiát

14 perce
Olvasási idő: 2 perc
Szörnyethalt egy nő, miután lezuhant egy 88 méter magas toronyból Oroszországban. Az áldozat szelfizni próbált a magasban, a tragédiát a nő fia is végignézte.
Lezuhant és szörnyethalt egy orosz nő Pavolvsk közelében, miután szelfizés közben lezuhant egy 88 méter magas toronyból. Elizaveta Gushchina a sikeres bungee jumpingozást akarta megörökíteni, azonban megcsúszott és lezuhant – írja a DailyMail. 

Fotó: Unsplash

Születésnapját ünnepelte, tragédiával végződött a szelfizés

Gushchina a 45. születésnapját ünnepelte, de miután leugrott, úgy döntött, hogy biztosítókötél nélkül visszamászik a torony tetejére, hogy megörökítse a különleges napot, felérve azonban megcsúszott és lezuhant. 

A tragikus balesetet a nő 23 éves fia lentről nézte végig. 

A hatóságok vizsgálják a halálos baleset körülményeit. 

 

