Lezuhant és szörnyethalt egy orosz nő Pavolvsk közelében, miután szelfizés közben lezuhant egy 88 méter magas toronyból. Elizaveta Gushchina a sikeres bungee jumpingozást akarta megörökíteni, azonban megcsúszott és lezuhant – írja a DailyMail.

Szelfizés közben zuhant a halálba, fia lentről nézte tehetetlenül a tragédiát

Fotó: Unsplash

Születésnapját ünnepelte, tragédiával végződött a szelfizés

Gushchina a 45. születésnapját ünnepelte, de miután leugrott, úgy döntött, hogy biztosítókötél nélkül visszamászik a torony tetejére, hogy megörökítse a különleges napot, felérve azonban megcsúszott és lezuhant.

A tragikus balesetet a nő 23 éves fia lentről nézte végig.

A hatóságok vizsgálják a halálos baleset körülményeit.