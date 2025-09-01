Szelfizés közben zuhant a halálba, fia lentről nézte tehetetlenül a tragédiát

Lezuhant és szörnyethalt egy orosz nő Pavolvsk közelében, miután szelfizés közben lezuhant egy 88 méter magas toronyból. Elizaveta Gushchina a sikeres bungee jumpingozást akarta megörökíteni, azonban megcsúszott és lezuhant – írja a DailyMail.
Gushchina a 45. születésnapját ünnepelte, de miután leugrott, úgy döntött, hogy biztosítókötél nélkül visszamászik a torony tetejére, hogy megörökítse a különleges napot, felérve azonban megcsúszott és lezuhant.
A tragikus balesetet a nő 23 éves fia lentről nézte végig.
A hatóságok vizsgálják a halálos baleset körülményeit.