Rátaláltak egy 140 éve elsüllyedt szellemhajóra, rengeteg titkot rejtenek a roncsok

Az 1867-ben épített, 44 méteres, háromárbocos vitorlás vasércet szállított Escanabából Chicagóba, amikor 1886. szeptember 15-én hatalmas vihar csapott le rá. A szellemhajó történetét az is különlegessé teszi, hogy a legénység túlélte a katasztrófát, miután egy másik hajó kimentette őket – írja a New York Post.

A szellemhajót a a Michigan-tó mélyén találták meg.

Fotó: Unsplash

A szellemhajó titka a mélyben

A hullámok betörtek a hajótestbe, és hiába próbálták a matrózok kiszivattyúzni a vizet, a F.J. King hajnalban elsüllyedt. A kapitány papírjai is a szélbe repültek, amikor a fedélzeti ház leszakadt. Évtizedekig keresték a roncsot, de a korábbi expedíciók mindig kudarcot vallottak. Brandon Baillod kutató azonban

egy világítótorony-őr beszámolója alapján szűkítette a keresési területet.

Végül oldal-letapogató radarral bukkantak rá a hajótestre, mindössze fél mérföldre a jelentett helyszíntől. A felfedezők nagy meglepetésére a hajó váza szinte teljes épségben maradt fenn a tó mélyén. A Wisconsin Történeti Társaság és az Underwater Archaeology Association az utóbbi években több más roncsot is talált. Így került elő például a Trinidad schooner 2023-ban, valamint a L.W. Crane gőzös és más hajók 2025-ben.

Szellemhajó a Dunában

Három évvel korábban az alacsony vízállás miatt Vámosszabadinál egy titokzatos szellemhajó bukkant elő a Dunából. Állítólag a hajó egy elsüllyedt orosz páncélozott ágyúnaszád maradványa lehetett, erre utal a roncs közelében, a szlovákiai oldalon, Medve település területén, a parton álló régi szovjet emléktábla, rajta nyolc szovjet katona, négy matróz és négy tiszt nevével.