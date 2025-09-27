6 étel, amitől sasszemed lesz – nem csak a répa segít

A második világháború idején indult el a mítosz, hogy a sárgarépa javítja a látást, miután a brit propaganda így próbálta népszerűsíteni a zöldség fogyasztását. Bár a répa valóban tartalmaz béta-karotint, amelyből a szervezet A-vitamint állít elő, ma már tudjuk, hogy ennél sokkal szélesebb körű étrendre van szükség a szem védelméhez - írja a Daily Mail.

A szem egészsége szoros kapcsolatban áll a táplálkozással

Fotó: Unsplash

Miért fontos a változatos étrend a szem számára?

Emma Derbyshire táplálkozásszakértő szerint a szem egészsége szoros kapcsolatban áll az étkezési szokásokkal. A modern kutatások azt mutatják, hogy az Omega-3 DHA zsírsavak, a lutein, a cink és a vitaminok kiemelt szerepet játszanak a látás megőrzésében.

A legjobb ételek a szem egészségéért

1. Zsíros halak

Heti két adag hal fogyasztása ajánlott, ebből egy legyen zsíros hal (pl. lazac, makréla, hering, szardínia). Ezek DHA-t tartalmaznak, amely elengedhetetlen a retina működéséhez, és segít megelőzni a szem kiszáradását.

2. Gyümölcsök és zöldségek

A napi öt adag gyümölcs és zöldség C- és E-vitaminban gazdag, ami antioxidánsként védi a szemeket. A répa mellett fontos a spenót, a kelkáposzta, a paprika és a kivi is.

3. Cink és réz

A cink és a réz nyomelemek nélkülözhetetlenek a szem védelméhez. A cink segít a retina működésében, a réz pedig antioxidánsként védi a sejteket. Forrásaik: húsok, tengeri herkentyűk, hüvelyesek, tökmag és még az étcsokoládé is.

4. B2-vitamin (riboflavin)

Hozzájárul a szemlencse tisztaságának megőrzéséhez. Forrásai: máj, húsok, tojás, tejtermékek, zöldségek, valamint a reggeli gabonapelyhek.

5. Lutein

Ez az antioxidáns természetes „szemvédőként” működik, véd a digitális képernyők kék fényétől és az időskori makuladegenerációtól. Megtalálható a zöld leveles zöldségekben, a narancssárga zöldségekben és a tojássárgájában.

6. Víz

A megfelelő folyadékbevitel elengedhetetlen a szemek nedvességének megőrzéséhez. Nőknek napi 2, férfiaknak 2,5 liter víz javasolt.

Extra tippek a szem védelméhez

Kövesd a 20/20/20 szabályt: 20 percenként nézz el 20 másodpercre, kb. 20 méterre. Mozogj rendszeresen, mert a jó vérkeringés több oxigént és tápanyagot juttat a szemhez. Védd a szemet az UV-sugaraktól napszemüveggel.