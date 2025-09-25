Szenzációs felfedezés: különleges szemcseppek helyettesíthetik az olvasószemüvegét

Ha még jó a szeme, s nem tapasztalta meg saját maga, akkor biztosan látta már, hogy idősebb családtagjai, vagy szimplán a nyugdíjasok az okostelefont vagy az éttermi étlapot az orrukhoz emelik, és hunyorogva nézik a kis betűket.

A szemcsepp sokat javíthat a látás élességén

Fotó: /Pexels

Ez azért van, mert az öregedéssel mindannyian életkorral összefüggő távollátást fejlesztünk ki, ami azt jelenti, hogy nehezen tudunk közel lévő tárgyakra vagy szövegekre fókuszálni.

Ilyenkor általában műtétre vagy olvasószemüvegre van szükség, de új kutatások szerint lehet, hogy van más lehetőség is. Egy új megoldás a szem látásának javítására: a szemcseppek – írja a Gizmodo. Pontosabban bizonyos speciális csepegtetők.

Napi kétszer kell a szembe csepegtetni

A kutatók bebizonyították, hogy napi két-három alkalommal speciális szemcseppek alkalmazása után a retrospektív tanulmányban részt vevő legtöbb alany két vagy több sorral többet tudott elolvasni a Jaeger-tábláról, amely a látásélességet mérő szemvizsgálati táblázat. Az öregszeműség kezelésére fejlesztett pilokarpin és diklofenak tartalmú szemcsepp egy ígéretes alternatívát kínál a műtét és szemüveg helyett.

A 766 beteg részvételével készült tanulmányban a cseppek napi kétszeri alkalmazása után már egy óra múlva jelentős javulást tapasztaltak a közeli látásban.

A pilokarpin összehúzza a pupillát és segíti a fókuszálást, míg a diklofenak csökkenti az ezzel járó gyulladást. A mellékhatások enyhék voltak, és senki sem hagyta abba a kezelést.

Bár az eredmények biztatóak, de további szélesebb körű vizsgálatok szükségesek a hosszú távú biztonságosság és hatékonyság megerősítéséhez. Mindezek ellenére a szemcsepp könnyen alkalmazható alternatívát jelenthet azok számára, akik nem alkalmasak műtétre, és csökkentheti az olvasószemüveg használatának szükségességét.