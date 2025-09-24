Történelmi magyar kincset találhattak az Adrián

A Szent István csatahajó roncsainál keresgél a székesfehérvári kutatóbúvár-csapat, amely kedden egy bronzból készült tárgyat talált a hajó környékén az Adriai-tengerben.

A Monarchia büszkesége volt a Szent István csatahajó

Fotó: wikipedia.org

Bár a teljes bizonyosság még várat magára, a formája és elhelyezkedése alapján nagy valószínűséggel a hajó egykori harangjára bukkanhattak.

A kutatócsapat a Premuda szigetétől nem messze végzett merülést. A tárgyat homok, kagylók és víz alatti növények borítják, de a formája alapján erősen valószínűsíthető, hogy a Szent István csatahajó bronz harangjáról van szó – írja a Feol.

Újabb merülés szükséges

A kutatócsapat a következő merülésük során tervezi a tárgy további vizsgálatát és esetleges kiemelését, hogy véglegesen megerősíthessék felfedezésük helyességét.

„Több mint száz év után nem mondhatjuk még ki teljes bizonyossággal, hogy a bronz hajóharangot találtuk meg, de mivel az árbóc közelében fekszik, erre jó esélyünk van. A formája mindenesetre olyan, és talán holnap megmozdíthatjuk, mert a fele kilátszik a homokból” – mondta a Feolnak Miklós Tamás kutatóbúvár.

A Szent István csatahajó 1918-ban süllyedt el

A történelmi jelentőségű lelet további kutatásokat és elemzéseket igényel, hogy teljes mértékben megérthessük a Szent István csatahajó és annak öröksége történelmét. Az osztrák-magyar flotta büszkesége 1918. június 10-én süllyedt el az olasz haditengerészet támadása következtében, a Monarchia haditengerészetének legmodernebb darabja volt. A roncsai azóta is a történelem és a búvárok számára egyaránt izgalmas kutatási területet jelentenek.

A mostani lelet újabb fontos lépés a hajó történetének megértésében és megőrzésében. A felfedezés nemcsak a tenger mélyén rejlő titkokat tárja fel, hanem egyben tiszteletadás is a magyar történelem ezen fontos eseményének és annak hőseinek.