Vasárnap avatják szentté a leukémiában elhunyt 15 éves fiút

Carlo Acutis 2006-ban, mindössze 15 évesen hunyt el leukémiában. A fiatal fiú különleges tehetséggel bírt: önállóan tanult meg programozni, és saját készítésű weboldalain keresztül terjesztette hitét. Rövid élete alatt szenvedélyesen szerette Jézust, és minden erejét arra fordította, hogy kortársait is közelebb vigye a hithez. Szentté avatására a Vatikánban kerül sor.
A vasárnapi ceremónia a Szent Péter téren zajlik, Ferenc pápa halála után először az új pápa, XIV. Leó vezetésével. A szertartásra több tízezer hívőt várnak.
A szentté avatás nem csupán a katolikus egyház számára jelentős esemény, hanem a fiatalok millióinak is inspirációt adhat világszerte. Carlo Acutis édesanyja szerint fia abban volt különleges, hogy teljesen hétköznapi életet élt: iskolába járt, játszott, barátkozott – de közben minden döntésében Istent helyezte első helyre.
Carlo azért különleges, mert úgy élt, mint a többi kamasz, mégis nyitva tartotta a szívét Jézus előtt
– mondta édesanyja, Antonia Salzano.
Carlo Acutis olyan legendás fiatal szentek sorába lép, mint Lisieux-i Szent Teréz, aki 24 évesen hunyt el, vagy Aloysius Gonzaga, aki a 16. században áldozta életét a betegek gondozásáért. Mostantól az ő neve is a katolikus szentek között szerepel, olyan példaképként, akire a modern kor fiataljai is felnézhetnek.
Acutis teste az olasz Assisiben található, ahol Szent Ferenc is élt. Kívánságának megfelelően ott helyezték örök nyugalomra, sportcipőben és farmerben – ahogy életében is öltözködött. A szent nyughelye azóta népszerű zarándokhellyé vált: naponta ezrek keresik fel, hogy imádkozzanak előtte.