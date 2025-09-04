Hírlevél

Vasárnap avatják szentté a leukémiában elhunyt 15 éves fiút

Vasárnap történelmi eseménynek lehetünk tanúi. A Vatikánban tartják Carlo Acutis szentté avatás szertartását. A mindössze 15 évesen elhunyt olasz fiú az első millenniumi generációból származó katolikus szent lesz.
Carlo Acutis 2006-ban, mindössze 15 évesen hunyt el leukémiában. A fiatal fiú különleges tehetséggel bírt: önállóan tanult meg programozni, és saját készítésű weboldalain keresztül terjesztette hitét. Rövid élete alatt szenvedélyesen szerette Jézust, és minden erejét arra fordította, hogy kortársait is közelebb vigye a hithez. Szentté avatására a Vatikánban kerül sor.

szentté avatás / Pope Leo XIV holds his weekly general audience in St. Peter s Square at the Vatican on 2025/8/6. Photograph by VATICAN MEDIA / CPP / HANS LUCAS. Le pape Leon XIV tient son audience generale hebdomadaire sur la place Saint-Pierre, au Vatican, le 2025/8/6. Photographie de VATICAN MEDIA / CPP / HANS LUCAS.
A vatikáni Szent Péter téren lesz a fiatal példakép szentté avatása
Fotó: VATICAN MEDIA / CPP / HANS LUCAS

A vasárnapi ceremónia a Szent Péter téren zajlik, Ferenc pápa halála után először az új pápa, XIV. Leó vezetésével. A szertartásra több tízezer hívőt várnak.

Szentté avatás a fiatalok példaképeként

A szentté avatás nem csupán a katolikus egyház számára jelentős esemény, hanem a fiatalok millióinak is inspirációt adhat világszerte. Carlo Acutis édesanyja szerint fia abban volt különleges, hogy teljesen hétköznapi életet élt: iskolába járt, játszott, barátkozott – de közben minden döntésében Istent helyezte első helyre.

Carlo azért különleges, mert úgy élt, mint a többi kamasz, mégis nyitva tartotta a szívét Jézus előtt

– mondta édesanyja, Antonia Salzano.

Carlo Acutis olyan legendás fiatal szentek sorába lép, mint Lisieux-i Szent Teréz, aki 24 évesen hunyt el, vagy Aloysius Gonzaga, aki a 16. században áldozta életét a betegek gondozásáért. Mostantól az ő neve is a katolikus szentek között szerepel, olyan példaképként, akire a modern kor fiataljai is felnézhetnek.

Zarándokhely Assisiben

Acutis teste az olasz Assisiben található, ahol Szent Ferenc is élt. Kívánságának megfelelően ott helyezték örök nyugalomra, sportcipőben és farmerben – ahogy életében is öltözködött. A szent nyughelye azóta népszerű zarándokhellyé vált: naponta ezrek keresik fel, hogy imádkozzanak előtte.

 

