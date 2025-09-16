Ilyen nincs: van, aki már a fülcimpáját is botoxolja

A közösségi média megosztott a szépségipar legújabb trendjével kapcsolatban. Egyesek szerint hasznos és természetes hatású a fülbotox, mások felesleges túlzásnak tartják, de sokan így voltak ezzel az arc botoxos kezelése kapcsán is.

Az arc botoxozása már a szépségipar megszokott tevékenysége

Fotó: Unsplash

A közösségi médiában terjedő videón Dr. Ahmed bemutatja, hogy a fülön hogyan simítják ki a ráncokat és növelik a térfogatot, a jól ismert ajakfeltöltéshez hasonlóan. Az ügyfél fülcimpájába hialuronsavas töltőanyagot fecskendeznek.

A szépségipar megint meglepte a világot

A videón az esztétikai szakember különböző szögekből dolgozik a tűvel, hogy természetes hatást érjen el, a kommentelők azonban nem igazán lelkesednek.

Még a fülcimpáim sem maradnak meg? – kérdezi egy felhasználó.

Mások szerint a kezelés felesleges, és csak tovább táplálja a nők bizonytalanságát.

A kezelést végző Dr. Ahmed szerint azonban a fülcimpa fiatalítása és a természetes térfogat visszaállítása sokak számára vonzó.

Jelenleg rengeteg ilyen kezelésünk van. Körülbelül 300 százalékos növekedést látunk az előző évhez képest.

A doktornak az a véleménye, hogy aki ettől érzi jól érzi magát, nyugodtan vállalhatja a beavatkozást.

Ha valami zavar, az a te problémád, nem másé.

A fülcimpa-fiatalítás egyelőre újdonságnak számít, de várhatóan egyre népszerűbb lesz.

Korábban már írtunk róla, hogy Dr. Bita Farrell világhírű esztétikai orvos bemutatta a fél arcra adott botox kísérletét, miközben világszerte egyre nagyobb az érdeklődés a herebotox, más néven scrotox kezelések iránt.