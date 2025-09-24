Rejtélyes halál: a 16 éves szépségkirálynő sikoltva hagyta el a sötét szobát

Gabrielly és barátai – egy másik lány és két fiú – egy korlátozott hozzáférésű ingatlanba jutottak be szeptember 18-án. Egyik fiú elmondása szerint Gabrielly hirtelen rosszul lett, és a padlóra zuhant. Egy másik tanú szerint a szépségkirálynő egy sötét szobába lépett, majd körülbelül 25 perccel később sikoltozva jött ki. Amikor barátai visszatértek, Gabrielly már eszméletlen volt a földön, és később életét vesztette - írja a DailyStar.

Két vodkás üveget talált a helyszínen a szépségkirálynő apja

Fotó: Pexels

Édesapja, Valbério, elmondta, hogy két vodkás üveget találtak a helyszínen, és a körülmények „nagyon rejtélyesek”. A hatóságok jelenleg a boncolás eredményére várnak, hogy pontosan meghatározzák a halál okát.

Szépségkirálynőként is példakép volt

Gabrielly idén a Pedra Branca-i Cavalgada dos Vaqueiros fesztivál szépségkirálynője lett, korábban pedig a rendezvény hercegnői címet nyerte el. Tanárai szerint mindig az öröm, a karizma és az elkötelezettség mintapéldája volt, és példaképként szolgált a fiatalok és a közösség számára.

A család és szerettei felvonulást szerveznek Gabrielly emlékére, hogy tisztelegjenek a lány rövid, de fényes élete előtt.