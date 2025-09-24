Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Putyin szövetségese rácsapta az ajtót Moszkvára

halál

Rejtélyes halál: a 16 éves szépségkirálynő sikoltva hagyta el a sötét szobát

23 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Tehetetlenül állnak a hatóságok a tragédia előtt. Egy 16 éves szépségkirálynő tragikus körülmények között hunyt el múlt héten Brazíliában, miután barátaival töltött estéje váratlan fordulatot vett. Gabrielly Moreira, fiatal modell és diák, egy bárban töltött este után egy épülő házba ment barátaival, ahol mindenki más történettel állt elő az eseményekről.
Link másolása
Vágólapra másolva!
halálszépségkirálynőnyomozáspéldakép

Gabrielly és barátai – egy másik lány és két fiú – egy korlátozott hozzáférésű ingatlanba jutottak be szeptember 18-án. Egyik fiú elmondása szerint Gabrielly hirtelen rosszul lett, és a padlóra zuhant. Egy másik tanú szerint a szépségkirálynő egy sötét szobába lépett, majd körülbelül 25 perccel később sikoltozva jött ki. Amikor barátai visszatértek, Gabrielly már eszméletlen volt a földön, és később életét vesztette - írja a DailyStar.

vodka, szépségkirálynő, haláleset
Két vodkás üveget talált a helyszínen a szépségkirálynő apja
Fotó: Pexels

Édesapja, Valbério, elmondta, hogy két vodkás üveget találtak a helyszínen, és a körülmények „nagyon rejtélyesek”. A hatóságok jelenleg a boncolás eredményére várnak, hogy pontosan meghatározzák a halál okát.

Szépségkirálynőként is példakép volt

Gabrielly idén a Pedra Branca-i Cavalgada dos Vaqueiros fesztivál szépségkirálynője lett, korábban pedig a rendezvény hercegnői címet nyerte el. Tanárai szerint mindig az öröm, a karizma és az elkötelezettség mintapéldája volt, és példaképként szolgált a fiatalok és a közösség számára.

A család és szerettei felvonulást szerveznek Gabrielly emlékére, hogy tisztelegjenek a lány rövid, de fényes élete előtt. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!