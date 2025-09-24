Hírlevél

Rendkívüli

Újabb információk derültek ki az orosz-amerikai csúcsról

ENSZ

Újabb információk derültek ki az orosz-amerikai csúcsról

13 perce
Olvasási idő: 2 perc
Megérkezett New Yorkba Szergej Lavrov, Oroszország külügyminisztere, hogy részt vegyen az ENSZ közgyűlésén.
ENSZ

Landolt Szergej Lavrov orosz külügyminiszter repülőgépe New Yorkban. A politikus az ENSZ jubileumi, 80- közgyűlésére érkezett, ahol több külügyminiszterrel folytat majd megbeszélést, és a tervek szerint a hét végén beszédet is mond – írja a ria.ru. 

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter
Szergej Lavrov orosz külügyminiszter
Fotó: EVGENIA NOVOZHENINA / POOL

Az orosz külügyminiszter a tervek szerint kétoldalú megbeszélést folytat az Egyesült Államok külügyminiszterével, Marco Rubióval, és részt vesz a G20, a BRICS és a Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezete (CSTO) ülésén is. 

Szergej Lavrov szombaton mond beszédet az ENSZ közgyűlésén

Lavrov az ENSZ főtitkárával, António Guterressel is tárgyalást folytat, míg beszédére várhatóan szombaton kerül sor. 

 

