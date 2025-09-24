Landolt Szergej Lavrov orosz külügyminiszter repülőgépe New Yorkban. A politikus az ENSZ jubileumi, 80- közgyűlésére érkezett, ahol több külügyminiszterrel folytat majd megbeszélést, és a tervek szerint a hét végén beszédet is mond – írja a ria.ru.

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter

Fotó: EVGENIA NOVOZHENINA / POOL

Az orosz külügyminiszter a tervek szerint kétoldalú megbeszélést folytat az Egyesült Államok külügyminiszterével, Marco Rubióval, és részt vesz a G20, a BRICS és a Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezete (CSTO) ülésén is.

Szergej Lavrov szombaton mond beszédet az ENSZ közgyűlésén

Lavrov az ENSZ főtitkárával, António Guterressel is tárgyalást folytat, míg beszédére várhatóan szombaton kerül sor.