Történelmi magyar kincset találhattak az Adrián

Egy egyetemista fiatal halála után szervdonorként kilenc életet mentett meg. A szervdonor regisztrációja révén további 41 ember életében is pozitív változás történt.
Tom Wilson, egy 22 éves egyetemista, tragikus baleset következtében hunyt el, miután edzés közben egy hokiütés súlyosan megsérítette a fejét. Édesanyja, Lisa Wilson elmondása szerint Tom már 18 éves korában regisztrált szervdonornak az egyetemi gólyatáborban - írja a BBC.

szervdonor, szervadomány
A fiatal szervdonor 9 életet mentett meg (A kép illusztráció!)
Fotó: Pexels

A fiatal döntése nemcsak kilenc élet megmentését tette lehetővé, hanem további 41 ember életében is komoly változást hozott. A fiatalember májának egy része egy 12 éves lányhoz, Fatimához került, míg a szíve egy 60 éves férfit, Gordont mentette meg, aki ma már 70 éves.

Szervdonor – életet adni a halál után

Mrs. Wilson azóta a szervdonor-regisztráció dél-nyugati nagykövete lett, és aktívan osztja Tom történetét, hogy minél több ember fontolóra vegye a csatlakozást a szervdonor-regiszterhez. 

Elképesztő érzés látni, hogy két ember él Tom miatt – a szíve pedig szó szerint mellettem dobogott

– mondta.

Az NHS (National Health Service) Blood and Transplant Organ Donation Week alkalmából Barnstaple városában a helyi önkormányzat engedélyezte, hogy az Albert Clock rózsaszín fényben ragyogjon, így hívva fel a figyelmet a szervadományozás fontosságára. Mrs Wilson hozzátette: 

Lehet, hogy valaki így dönt majd a regisztráció mellett, és számomra ez a világot jelenti.

A szervdonor szerepe a társadalomban

2020. óta, Max és Keira Törvénye értelmében a felnőttek automatikusan szervdonornak számítanak, hacsak kifejezetten nem tiltakoznak. A törvényt Keira Ball és Max Johnson története ihlette, akiknek sorsa a szervdonoroknak köszönhetően összefonódott. Jelenleg körülbelül 8 000 ember vár szervátültetésre az Egyesült Királyságban, ami kiemeli a szervdonor-regisztráció társadalmi jelentőségét.

 

