Ajjaj! Keményen odacsapott a Mercedes – Ursula von der Leyen nem fog örülni

szervezett bűnözés

Maffiahálózat bukott le Krétán – rendőrök, katonatisztek és üzletemberek bilincsben

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Soha nem látott méretű razziát indított a rendőrség Krétán. A szervezett bűnözés elleni akcióban 48 embert tartóztattak le, köztük rendőröket és katonatiszteket. Drog, fegyver és csempészet áll a bűnbanda hátterében.
szervezett bűnözésKrétagörögországmaffia

Szervezett bűnözés felszámolására indított akciót a görög rendőrség Krétán, ahol 48 letartóztatás történt, és rendőrök, katonatisztek is érintettek.

szervezett bűnözés
Szervezett bűnözés nyomait találták meg Krétán, az esetben rendőrök, katonatisztek és üzletemberek is érintettek - Illusztráció - Fotó: cottonbro studio/pexels

Szervezett bűnözés Krétán

Krétán, a rendőrség nagyszabású akcióban számolt fel egy szervezett bűnbandát, amelynek tagjai között katonatisztek, rendőrök és ismert üzletemberek is szerepeltek. 

A művelet vasárnap hajnalban indult, hónapokon át tartó nyomozás és megfigyelés után.

A Chania Bűnügyi Nyomozó és Harci Egység alosztálya, nyolc ügyész felügyelete mellett, több helyszínen hajtott végre razziát. A bűnszervezet drogkereskedelemmel, fegyvercsempészettel, zsarolással és pénzmosással foglalkozott. Az akció során marihuánát, kokaint, kézifegyvereket, harci puskákat, járműveket és készpénzt foglaltak le.

Rendőrök, katonatisztek és üzletemberek a bűnbandában

Az ügy nyomozása egy rendőr otthonába telepített robbanószerkezet miatt indult, amelyet kokainkereskedők helyeztek el.

A vizsgálat feltárta a kiterjedt hálózatot, amelyben gyanú fölött álló személyek – köztük rendőrök és katonatisztek – is részt vettek.

Egy 36 éves krétai férfit letartóztattak, nála 1,5 kilogramm kokaint és két robbanószerkezetet találtak.

A rendőrség mobiltelefonok vizsgálatával gyűjtött bizonyítékokat, amelyek végül a vasárnapi rajtaütéshez vezettek. A bizonyítékok alapján a bűnbanda tagjai még üzemanyagot is loptak a hadsereg raktáraiból. A szervezett bűnözés elleni akcióval a görög rendőrség egyik legnagyobb maffiaügyét számolta fel Krétán – írja a Greekreporter.com.

 

