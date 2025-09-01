Maffiahálózat bukott le Krétán – rendőrök, katonatisztek és üzletemberek bilincsben

Szervezett bűnözés felszámolására indított akciót a görög rendőrség Krétán, ahol 48 letartóztatás történt, és rendőrök, katonatisztek is érintettek.

Szervezett bűnözés nyomait találták meg Krétán, az esetben rendőrök, katonatisztek és üzletemberek is érintettek - Illusztráció - Fotó: cottonbro studio/pexels

Szervezett bűnözés Krétán

Krétán, a rendőrség nagyszabású akcióban számolt fel egy szervezett bűnbandát, amelynek tagjai között katonatisztek, rendőrök és ismert üzletemberek is szerepeltek.

A művelet vasárnap hajnalban indult, hónapokon át tartó nyomozás és megfigyelés után.

A Chania Bűnügyi Nyomozó és Harci Egység alosztálya, nyolc ügyész felügyelete mellett, több helyszínen hajtott végre razziát. A bűnszervezet drogkereskedelemmel, fegyvercsempészettel, zsarolással és pénzmosással foglalkozott. Az akció során marihuánát, kokaint, kézifegyvereket, harci puskákat, járműveket és készpénzt foglaltak le.

Rendőrök, katonatisztek és üzletemberek a bűnbandában

Az ügy nyomozása egy rendőr otthonába telepített robbanószerkezet miatt indult, amelyet kokainkereskedők helyeztek el.

A vizsgálat feltárta a kiterjedt hálózatot, amelyben gyanú fölött álló személyek – köztük rendőrök és katonatisztek – is részt vettek.

Egy 36 éves krétai férfit letartóztattak, nála 1,5 kilogramm kokaint és két robbanószerkezetet találtak.

Greek Authorities Arrest 48 in Crete Organized Crime Ring Involving Army and Police Officers https://t.co/gAG5YzRsVj pic.twitter.com/0nyi7Sp4dV — Greek Reporter (@GreekReporter) August 31, 2025

A rendőrség mobiltelefonok vizsgálatával gyűjtött bizonyítékokat, amelyek végül a vasárnapi rajtaütéshez vezettek. A bizonyítékok alapján a bűnbanda tagjai még üzemanyagot is loptak a hadsereg raktáraiból. A szervezett bűnözés elleni akcióval a görög rendőrség egyik legnagyobb maffiaügyét számolta fel Krétán – írja a Greekreporter.com.